Veja onde assistir à final da Champions League entre City e Chelsea

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros Fernandinho e Thiago Silva se enfrentam neste sábado (29) por um título inédito na vitoriosa carreira de ambos: a Champions League. A final do torneio entre os ingleses Manchester City e Chelsea será realizada às 16h, no Estádio do Dragão, em Porto (Portugal).

Inicialmente, a partida estava prevista para ser disputada em Istambul, na Turquia, mas foi transferida após o Reino Unido limitar as viagens de seus cidadãos ao país e colocá-lo na sua lista vermelha, ou seja, com alto risco de transmissão de coronavírus.

Em Portugal, a final poderá ter público: 16.500 ingressos (ou 33% da capacidade do estádio) foram colocados à venda.

Sob o comando de Pep Guardiola, embalado após eliminar o PSG de Neymar nas semifinais e vencer o título da Premier League, o clube de Manchester busca o troféu inédito da principal competição da Europa.

Vencedor em 2012, o Chelsea derrubou o maior campeão da história do torneio, o Real Madrid, nas semifinais.

A partida será transmitida na TV fechada pela TNT e na internet, via streaming gratuito da TNT Sports, no Facebook, além do pacote por assinatura Estádio TNT Sports.

FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE

Sábado (29)

16h Manchester City x Chelsea (TNT, TNT Sports no Facebook e Estádio TNT Sports)**