Veja onde assistir aos jogos das quartas de final da Eurocopa

As semifinais serão na terça (6) e na quarta (7), e a final, que também será exibida na Globo, no domingo (11). Todos esses serão disputados no estádio de Wembley, na Inglaterra.

Mais cedo, às 13h, mas no SporTV, Suíça e Espanha se enfrentam. Os suíços bateram a França, atual campeã do mundo, e os espanhóis venceram a Croácia, vice na Rússia, em 2018.

