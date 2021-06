Vasco vira em três minutos, vence o Brasil e festeja 1ª vitória na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo de pouco futebol mas que reservou emoção na parte final, o Vasco venceu o Brasil (RS) por 2 a 1, neste sábado (12), em uma virada construída em apenas três minutos.

No Bento de Freitas, os donos da casa abriram a contagem em gol contra de Ernando, mas os vascaínos foram para a pressão e se deram bem. Aos 34, Daniel Amorim aproveitou bola na área para empatar. Três minutos depois, Morato, que havia entrado no minuto anterior, cabeceou para virar.

Com isso, os vascaínos festejaram sua primeira vitória na Série B, enquanto o Rubro-negro segue sem triunfo na competição.

Na próxima rodada, na quarta-feira, os vascaínos recebem o Avaí, enquanto os gaúchos visitam o Confiança na próxima terça-feira.

Aos 10 da etapa inicial, Welington cruzou e Ernando jogou contra o próprio patrimônio. Aos 34 do segundo tempo, Daniel Amorim escorou e empatou. Aos 37 minutos, Morato cabeceou e decretou a virada.

Uma das esperanças vascaínas para a temporada, Galarza não correspondeu na partida contra o Brasil. Sem objetividade e velocidade, o paraguaio ainda foi decisivo ao escorregar no lance que originou o gol contra de Ernando. Mal no jogo, foi substituído ainda no intervalo por Juninho.

O técnico Cláudio Tencati teve duas más notícias antes do jogo diante do Vasco. Diagnosticados com Covid-19, os atacantes Júnior Viçosa e Paulo Victor não estiveram presentes. Por precaução, o lateral-direito Kevin também ficou fora da relação.

BRASIL DE PELOTAS

Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Ícaro e Arthur; Luiz Fernando (Fabrício), Bruno Matias (Héverton), Ramon (Cristian) e Gabriel Terra (Gabriel Pierini); Welington (Matheuzinho). Técnico: Cláudio Tencati.

VASCO Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Michel (Riquelme); Romulo, Galarza (Juninho) e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá (Daniel Amorim), Gabriel Pec (Morato) e Germán Cano (Andrey). Técnico: Marcelo Cabo.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS X VASCO

Competição: Campeonato Brasileiro Série B

Local: Bento Freitas, Pelotas (RS) Dia: 12 de Junho de 2021 Horário: 19h

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Cicero Alessandro de Souza (MS)

Cartões amarelos: Bruno Matias, Ícaro, Arthur, Gabriel Terra, Matheus Nogueira (BRA); Michel, Léo Jabá, Romulo (VAS)

Gols: Ernando (contra), aos 10 minutos do primeiro tempo; Daniel Amorim, do Vasco, aos 34 minutos do segundo tempo; Morato, do Vasco, aos 37 minutos do segundo tempo.