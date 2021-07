Vasco vence Sampaio Corrêa com gol de Cano e se aproxima do G-4 da Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contando mais uma vez com o faro de gol de Germán Cano, o Vasco venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta sexta-feira (9) à noite, em São Januário, e se aproximou do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cruzmaltino chegou aos 16 pontos e interrompeu uma invencibilidade do time maranhense que já durava cinco partidas e que o tinha colocado na terceira colocação até o início desta rodada.

Na próxima rodada o Vasco vai ao Paraná enfrentar outro time que está no G-4: o Coritiba. Já o Sampaio Corrêa encara o Vitória em Salvador (BA). Ambos os jogos acontecerão na terça-feira (13).

O técnico Marcelo Cabo novamente adotou a estratégia de "dar a bola" ao adversário, fazendo com que o Sampaio Corrêa tivesse bem mais posse de bola, porém ficasse exposto ao contra-ataque, algo que o Vasco soube explorar bem.

Germán Cano abriu o placar logo com um minuto do primeiro tempo, quando recebeu passe de Léo Matos e, ao seu estilo, bateu de primeira, fazendo o 1 a 0 para o Vasco.

Com a assistência para o gol de Cano, Léo Matos ultrapassou Léo Jabá e Marquinhos Gabriel e se isolou como o maior garçom do Vasco na temporada com cinco passes para gol. Além disso, se aproxima de Andrey em assistências gerais considerando todas as temporadas. Agora são dez contra nove.

Aos 29 minutos, após escanteio, Léo Matos subiu mais alto que a zaga e testou com força, mas Zé Mário acabou salvando em cima da linha do gol de Sampaio Corrêa.

O melhor - Cano onipresente

Germán Cano fez uma grande partida. Além do gol, marcou, se apresentou, ajudou na defesa e se mostrou incansável e com a tradicional garra argentina.

VASCO

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan, Zeca; Andrey, Galarza (Figueiredo), Marquinhos Gabriel (Sarrafiore), MT (Arthur Sales); Gabriel Pec (Romulo), Germán Cano (Riquelme). T.: Marcelo Cabo

SAMPAIO CORRÊA

Mota; Luís Gustavo, Joécio, Paulo Sérgio, Zé Mario (Felipinho); Mauro Silva, Ferreira (Romarinho), Gui Campana (Daniel Costa); Pimentinha (Jajá), Jefinho (Ciel), Jean Silva. T.: Felipe Surian

Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Cartões amarelos: Gabriel Cabo (auxiliar do Vasco); Ciel (Sampaio Corrêa), Diego Furtado (preparador de goleiros do Sampaio Corrêa)

Gol: Germán Cano, a 1 minuto do primeiro tempo (Vasco)