Vasco vence Resende em São Januário e vai encarar o Flamengo na semifinal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Resende na tarde deste domingo (13), em São Januário, ganhou uma posição na tabela da Taça Guanabara e vai encarar o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. O triunfo por 3 a 0 foi construído com gols de Bruno Nazário, finalizando de fora da área, Vitinho, de cabeça, e Vinícius, que aproveitou falha defensiva.

A equipe cruz-maltina entrou em campo classificada, mas lutava pela terceira colocação com o Botafogo, que empatou com o Audax Rio. O Resende permaneceu com 13 pontos e se classificou para as semis da Taça Rio, que vai definir da quinta à oitava colocação do estadual.

A luta por vaga na final começa na quarta-feira, às 20h, e o Rubro-Negro, por ter tido melhor campanha, tem "a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além do direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida", segundo o regulamento.

O Vasco poupou peças como Nenê e Raniel, dominou o primeiro tempo e teve as melhores chances. Isaque e Figueiredo tiveram boas chances, mas não conseguiram marcar.

O Vasco abriu o placar já na reta final do primeiro tempo. Após troca de passes, Bruno Nazário recebeu na entrada da área e finalizou, mandando quase no ângulo direito do goleiro do Resende.

No segundo tempo, sem muitas chances, as defesas conseguiram neutralizar os ataques, com a bola ficando por mais tempo nas intermediárias. Em dois ataques no fim da partida, o Vasco aumentou o placar com Vitinho e Vinícius.

O duelo com o Resende foi o primeiro do Vasco após a eliminação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, a equipe da Colina caiu na segunda fase, ao perder para a Juazeirense no pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 0 RESENDE

Competição: Campeonato Carioca

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: Zizu (RES)

Gols: Bruno Nazário, do Vasco, aos 40 minutos do primeiro tempo, Vitinho, do Vasco, aos 30 minutos do segundo tempo e Vinícius, do Vasco, aos 34 minutos do segundo tempo.

VASCO

Halls, Léo Matos, Quintero, Ulisses (Zé Vitor) e Riquelme; Yuri Lara (Juninho), Zé Gabriel, Luiz Henrique (Vinícius), Bruno Nazário (Jhon Sánchez) e Isaque (Vitinho); Figueiredo. Técnico: Zé Ricardo.

RESENDE

Gustavo Fraga; Ben-Hur, Heitor, Gabriel Peixoto e Kaique; João Felipe (Medina), Emanuel Biancucchi (Gabriel Justino) e Zizu (Ingro); Jeffinho (Brendon), Raphael Macena (Bismarck) e Igor Bolt. Técnico: Sandro Sargentim.