Vasco vence Portuguesa-RJ com gol de Nenê e volta à liderança

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu 150º jogo com a camisa do Vasco, Nenê fez um gol de pênalti e ajudou o clube cruzmaltino a vencer a Portuguesa por 1 a 0 em São Januário, nesta quarta-feira (9). Com os três pontos, os vascaínos voltaram à liderança do Campeonato Carioca.

Nome da partida, Nenê foi homenageado com uma placa comemorativa antes do apito inicial e ganhou uma camisa com o número alusivo à marca pelo Vasco.

Em campo, não teve tão inspirado como em outras partidas desta temporada e abusou das firulas que não tiveram objetividade. No entanto, chamou a responsabilidade num momento difícil da partida, onde o Vasco tinha dificuldades para furar a marcação da Portuguesa, e cobrou o pênalti com sua habitual categoria para abrir o placar.

Nesta quinta (10), no Nilton Santos (RJ), o Botafogo tem a chance de retomar a ponta da tabela caso vença o Fluminense. Já no domingo (13), o Vasco é quem encara os botafoguenses em clássico que teve o mando vendido para São Luís, no Maranhão.

VASCO

Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa e Juninho; Gabriel Pec (Léo Matos), Nenê e Bruno Nazário (Getúlio); Raniel (Figueiredo). T.: Zé Ricardo

PORTUGUESA-RJ

Carlão, Watson, Marcão, Leandro Amaro e Sidão (Netinho); Sánchez, Jhonnatan, Patrick (Cafu) e Bruno Santos (Júnior Pirambu); Romarinho e Maikinho (Andrezinho). T.: Marcus Paulo

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Carlos Áquilla Lima da Conceição

Cartões amarelos: Anderson Conceição, Matheus Barbosa, Weverton, Ulisses, Raniel e Thiago Rodrigues (VAS); Marcão, Leandro Amaro, Sidney e Marcus Paulo (POR)

Gol: Nenê (VAS), aos 30'/2ºT