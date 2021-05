Vasco vence o Botafogo nos pênaltis e conquista a Taça Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis e conquistou a Taça Rio, após ter perdido por 1 a 0 no tempo regulamentar. O Cruzmaltino havia ganhado por 1 a 0 o duelo de ida e tinha vantagem para o jogo deste sábado (22), em São Januário, mas viu o Botafogo crescer no segundo tempo e marcar com Gilvan. Nos pênaltis, Vanderlei pegou as três cobranças do Botafogo e garantiu a vitória por 3 a 0 do Vasco.

A Taça Rio foi vencida pelo Vasco pela 11ª vez. O clube encarou o torneio como preparação para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O título de hoje é equivalente ao quinto lugar do Campeonato Carioca. O Botafogo também se prepara para a Série B do Brasileiro.

Como precisava vencer ao menos por um gol de diferença para ficar com a Taça Rio, o Botafogo iniciou o jogo pressionando o Vasco. E levou perigo logo no primeiro minuto, quando Pedro Castro estava livre dentro da área e cabeceou para fora após cobrança de escanteio.

As duas equipes buscavam as jogadas ofensivas, mas não tiveram qualidade na criação. Foram muitos passes errados ao longo do primeiro tempo que interromperam os ataques. Só aos 45 minutos de jogo que o Vasco conseguiu levar certo perigo ao Botafogo. Zeca recebeu pela esquerda, teve espaço para carregar para o meio e chutou forte de fora da área, exigindo boa defesa de Douglas Borges.

Ao contrário do primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu pressionar no início da etapa complementar. O Vasco tinha mais posse de bola e era mais efetivo nas chegadas ao ataque.

O Botafogo chegou ao gol aos 26 minutos, com Gilvan, aproveitando uma bobeira geral da defesa vascaína. Vanderlei saiu mal do gol, a bola sobrou para Navarro, que chutou e viu o goleiro defender, mas Gilvan aproveitou o rebote e mandou de cabeça para o fundo da rede.

Após abrir o placar, o Botafogo conseguiu criar algumas chances para ampliar e garantir o título da Taça Rio no tempo regulamentar, mas desperdiçou as oportunidades. A melhor saiu com Felipe Ferreira, que recebeu dentro da área e finalizou para fora.

Com 1 a 0 no placar para o Botafogo, os times foram para os pênaltis. Andrey, Zeca e Gabriel Pec fizeram para o Vasco. No Botafogo, Pedro Castro, Felipe Ferreira e Matheus Frizzo desperdiçaram as primeiras cobranças.

VASCO

Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Andrey, Galarza (Romulo) e Morato (Figueiredo); Léo Jabá (Juninho), Gabriel Pec e Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

BOTAFOGO

Douglas Borges, Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Victor (Rafael Carioca); Romildo (Matheus Frizzo), Ricardinho (Felipe Ferreira) e Pedro Castro; Ronald (Marcinho), Marco Antônio (Ênio) e Rafael Navarro.

FICHA TÉCNICA

VASCO (3) 0 X 1 (0) BOTAFOGO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 15h05 (horário de Brasília)

Árbitro: Mauricio Machado Coelho Júnior

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima e Lilan da Silva Fernandes

Cartão amarelo: Warley (Botafogo)

Gol: Gilvan, do Botafogo aos 26 minutos do 2º tempo.