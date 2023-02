Vasco vence Nova Iguaçu com Pec artilheiro e zoação ao Flamengo em Brasília

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco demorou para engrenar, mas venceu nesta terça-feira (7) o Nova Iguaçu em Brasília e avançou na tabela do Campeonato Carioca. Jair marcou o seu primeiro gol com a nova camisa, e Gabriel Pec fechou o 2 a 0 ao balançar as redes pelo quarto jogo consecutivo.

O resultado deixou a equipe de Maurício Barbieri com 11 pontos e na 6ª posição. A equipe tem um jogo a menos em relação a alguns adversários e só tem aproveitamento pior do que Flamengo e Botafogo no estadual - o índice de 61% é igual ao alcançado por Fluminense e Volta Redonda.

O jogo ocorreu no Mané Garrincha. A iniciativa partiu do Nova Iguaçu, que vendeu o mando de campo e contou com o aval da Ferj para definir o local.

O Vasco, portanto, sentiu o gostinho de atuar como mandante mesmo "visitando" o adversário. Os quase 30 mil torcedores, aliás, aproveitaram a vitória tranquila para provocar o rival Flamengo, eliminado hoje do Mundial de Clubes.

O JOGO

O Vasco iniciou a partida desperdiçando muitos ataques por falta de pontaria, tanto nos passes quanto nos chutes. A primeira chance razoável saiu com Nenê, aos 25 minutos, mas o goleiro Max fez a defesa com certa tranquilidade.

Além da parada técnica para a hidratação em meio ao clima seco de Brasília, o 1° tempo ficou marcado por várias faltas que truncaram o ritmo do jogo. Prova disso foram os cinco minutos de acréscimos dados pelo árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano.

Apoiado pela massiva presença de torcedores no Mané Garrincha, o Vasco passou a incomodar o Nova Iguaçu. Puma Rodríguez e Erick Marcus tiveram boas oportunidades, mas foi Jair o responsável por desencantar. Ele aproveitou desvio de cabeça de Pedro Raul para dentro da área, driblou Max e marcou o seu primeiro gol com a nova camisa: 1 a 0.

A mudança no placar obrigou o Nova Iguaçu a partir para o ataque no 2° tempo. Com as tentativas, o jogo abriu para as duas equipes. Ewerton fez Léo Jardim trabalhar pelo lado dos mandantes, enquanto Nenê ficou no quase em chute de primeira.

Alex Teixeira brilha, e Pec marca de novo. Ovacionado pelos torcedores, o meia substituiu o também aplaudido Nenê e não precisou de muito tempo para aparecer. Em linda jogada pela esquerda, ele deixou Bruninho na saudade e cruzou na medida para Gabriel Pec, que foi às redes pelo quarto jogo seguido: 2 a 0.

"Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar?" Com a vitória encaminhada, a torcida vascaína aproveitou a eliminação precoce do Flamengo no Mundial para tirar uma onda com o rival. Das arquibancadas do Mané Garrincha, gritos como os entoados por alguns flamenguistas dias atrás foram ouvidos.

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Cartões amarelos: Matheus Alves, Léo Índio e Bruninho (NIG); De Lucca, Erick Marcus e Léo (VAS)

Gols: Jair (VAS), aos 49 min do 1° tempo; Gabriel Pec (VAS), aos 25 min do 2° tempo

NOVA IGUAÇU

Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro (Matheus Alves) e Bruninho; Léo Índio, Gustavo Nicola (Paulo Henrique) e Marquinhos; Andrey (Breno), Andrezinho (Ewerton) e Nathan Palafoz (Léo Bala). T.: Carlos Vitor

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulinho), Miranda, Léo e Lucas Piton; De Lucca, Jair (Barros) e Nenê (Alex Teixeira); Erick Marcus (Orellano), Gabriel Pec e Pedro Raul (Eguinaldo). T.: Maurício Barbieri