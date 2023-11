Vasco vence Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal

O Vasco ganhou por 2 a 0 do Cuiabá, nesta quinta-feira (02), em um jogo da 31ª rodada do Brasileirão 2023. A partida aconteceu na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

O jogo teve um primeiro tempo sem muita emoção. O time do Mato Grosso começou com mais presença no campo de ataque, fazendo com que o Vasco tivesse dificuldade de tentar um gol.

As poucas jogadas de perigo saíram de chutes de longe de Praxedes, do Vasco, e Clayson, do Cuiabá.

Já no 2º tempo, saiu o primeiro gol da partida, após Zé Gabriel cruzar para Paulo Henrique na área do Cuiabá. O lateral passou para o meio, e a defesa cortou. Praxedes ficou com a sobra, chutou e Sebastian lançou para o meio. A sobra fica com atacante Gabriel Pec que empurrou para o gol de cabeça aos 11 minutos.

O VAR confirmou! O gol de Gabriel Pec que abriu o placar para o Vasco.

O lance chegou a ir para o VAR, que confirmou que não houve impedimento.

O segundo gol, também do Vasco, foi aos 53 minutos, marcado por Orellano.