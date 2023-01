Vasco vence Audax-SP e avança na Copinha em 1º jogo após morte de Dinamite

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro compromisso após a da morte do maior ídolo do clube, Roberto Dinamite, o Vasco venceu o Audax-SP por 1 a 0 na noite desta terça-feira (10), no estádio Prefeito José Liberatti. O gol do jogo foi marcado por Victão. A partida foi válida pela 3ª rodada da Copa São Paulo.

As equipes fazem parte do Grupo 29, ao lado de Capital-TO e Hercílio Luz-SC (que também se classificou).

O Vasco garantiu sua vaga no mata-mata como líder chave, com nove pontos somado, e vai enfrentar o Ibrachina.

Com a derrota, o Audax-SP se despede da Copinha ao ficar em terceiro no grupo.

Os jogadores da equipe carioca entraram em campo com uma camisa que dizia: 'Dinamite, o maior de todos'.

"Para nós é uma honra poder estar no Vasco da Gama, que teve o Dinamite como o maior artilheiro do Brasil. A gente espera jogar com o espírito dele", disse o técnico do Vasco, William Batista, para a Sportv.

Roberto Dinamite morreu no último domingo (08). Ele vinha fazendo tratamento para combater um tumor no intestino desde o fim de 2021.