Vasco trabalha em reformulação, mantém Ramón Díaz e avança no mercado

RIOD E JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A ampliação do contrato com a comissão de Ramón Diaz foi mais um passo na reformulação no Vasco, que pretende acelerar no mercado da bola.

O clube teve quase um anúncio por dia desde o fim da temporada, entre dirigentes, comissão e jogadores. Em pouco mais de 20 dias, foram 13 saídas e nove chegadas.

O Vasco vai anunciar em breve as compras dos direitos do lateral Paulo Henrique e do volante Matheus Carvalho. Há ainda a renovação encaminhada com Zé Gabriel.

O Cruz-Maltino anunciou ontem que ampliou o vínculo de Ramón Diaz até 2025, com possibilidade de chegar à 2027.

O treinador já vinha conversando com Alexandre Mattos -diretor que chegou em meio às mudanças- sobre a montagem do elenco.

A tendência é que reforços comecem a ser anunciados nos próximos dias. Mattos tem tratativas avançadas.

VEJA QUEM SAIU E QUEM CHEGOU

Saídas

Diretoria:

Paulo Bracks (diretor de futebol)

Abel Braga (diretor técnico)

Fabiano Lunz (Gerente de Futebol)

Gabriel Ferreira (Gerente Administrativo).

Carlos Brasil (Gerente Executivo de Futebol de Base)

Carlos Eduardo Borges (Coordenador de Futebol de Base)

Celso Martins (Coordenador Metodológico de Futebol de Base)

Marcos Antônio da Silva (Coordenador de Futebol de Base)

Eduardo Hungaro (coordenador técnico da base)

Alexandre Falbo (coordenador de mercado e captação da base)

Atletas:

Sebastian

Alex Teixeira

Robson

Gabriel Dias

Chegadas

Diretoria:

Alexandre Mattos (diretor de futebol)

Rodrigo Pelaipe (supervisor)

Rodrigo Dias (gerente executivo da base)

Renovação:

Ramón Díaz

Emiliano Díaz

Atletas:

Maicon - renovação

Paulo Henrique - comprado

Zé Gabriel - renovação

Mateus Carvalho - comprado