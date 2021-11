Vasco tenta último impulso contra o Botafogo, que já se aproxima do acesso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco viu suas chances de voltar à elite do Campeonato Brasileiro caírem a menos de 1% entre os sites que calculam probabilidades após a derrota para o Guarani por 1 a 0 na quinta-feira (4), em que sofreu o gol logo após Cano ter desperdiçado cobrança de pênalti.

A cinco rodadas do fim do torneio, a equipe chegará, na melhor das hipóteses, a 62 pontos, menos do que os 64 que os matemáticos consideram como número mágico para terminar a competição no G-4. No entanto, nas últimas três edições da Série B, o teto na mira dos vascaínos já foi o bastante para o acesso —o Cuiabá subiu com 61 pontos em 2020, o Atlético-GO, com 62 em 2019, e o Goiás, com 60 em 2018.

O time de Fernando Diniz se apega a isso para ainda acreditar na subida à Série A. A campanha perfeita nesta reta final precisará começar logo em um clássico, às 16h deste domingo (7), contra o Botafogo, que, por sua vez, já vê o acesso se aproximar.

Se o retrospecto recente da competição ainda dá uma esperança ao vascaíno, o desempenho do próprio time não é nada animador. Para fazer os 62 pontos, o Vasco precisa vencer os cinco jogos que ainda lhe restam no torneio. Mas, na atual edição, sua melhor arrancada teve só três vitórias seguidas, da 26ª à 28ª rodada.

Ou seja, resta ao time passar por Botafogo, Vitória, Vila Nova, Remo e Londrina —atuando em casa no clássico, contra baianos e paraenses. Contudo, no primeiro turno, o Vasco fez apenas seis pontos nestas partidas, vencendo o Vitória e o Vila Nova e perdendo os outros três confrontos.

Apesar da missão difícil, Diniz manteve a esperança de terminar o ano no G-4 após o revés para o Guarani. Com poucas palavras e nitidamente chateado na coletiva, o treinador resumiu com o que é necessário. "Temos cinco jogos pela frente, precisamos fazer as vitórias", disse.

"Não vou pensar em 2022 enquanto houver chance de acesso. A gente tem que pensar totalmente no próximo jogo, contra o Botafogo, e conseguir as próximas vitórias que a gente precisa", emendou o treinador.

O Vasco precisará parar um Botafogo embalado. O time de Enderson Moreira vem de série com cinco jogos invicto, em que intercalou três vitórias com dois empates. Com probabilidade de acesso rondando 98%, o clube alvinegro se permite brigar também pelo título.

O Botafogo é o vice-líder, com 59 pontos, a cinco do quinto colocado, o Goiás, até o início da 34ª rodada. Na ocasião, o Coritiba, que visitaria o Náutico um dia antes do clássico em São Januário, estava dois à frente dos botafoguenses.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (7)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: TV Globo e Premiere