Vasco tem desempenho abaixo de campanhas anteriores na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Vasco ainda demonstra confiança no elenco e no técnico Marcelo Cabo para conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro já na atual temporada. Os números, porém, não são dos mais positivos até aqui e se apresentam bastante aquém se comparados às campanhas anteriores na competição.

Atualmente, o time cruz-maltino tem dez pontos, com 41,7% de aproveitamento —equivalente a três vitórias, um empate e quatro derrotas—, e ocupa a modesta nona colocação, cinco pontos atrás do G-4. Os resultados pressionam a cúpula por mudanças e a comissão técnica por um desempenho mais proveitoso a curto prazo. O time ainda não conseguiu, por exemplo, duas vitórias consecutivas e vive uma gangorra no torneio.

Em 2009, ao fim da oitava rodada, o Vasco do técnico Dorival Júnior tinha 13 pontos, 54,1% de aproveitamento e ocupava a sexta posição, dois pontos atrás do G-4. Já em 2014, com Adilson Batista à beira do gramado, o desempenho era igual em pontos conquistados, mas o time estava na quinta posição, empatado com o ABC, então quarto.

Após dois anos, de volta à Série B, o clube cruz-maltino tinha 19 pontos, com 79% de aproveitamento, e liderava a competição. À época, o técnico era Jorginho, com quem o atual treinador do Vasco já trabalhou diretamente, tem boa relação e considera quase como um irmão mais velho.

Cabo chegou à Colina no início da temporada, com a missão de levar o time de volta à elite. Na caminhada, porém, ocorrram alguns percalços. A equipe não vem conseguindo ter atuações sólidas e demonstra falhas tanto na defesa quanto no setor ofensivo, com poucas oportunidades criadas. Nem mesmo quando o resultado foi positivo, nos triunfos sobre Brasil de Pelotas, CRB e Brusque, o que se viu em campo arrancou elogios da torcida.

Além disso, o jogo com o Confiança às 16h30 deste sábado (3) terá mais um problema: os desfalques. Serão cinco por suspensão, entre expulsões, casos de Bruno Gomes e Juninho, e acúmulos de três cartões amarelos, o que com Galarza, Léo Jabá e Morato.

Apesar do desempenho ruim até aqui, o presidente do clube, Jorge Salgado, disse acreditar, em entrevista recente ao programa Dividida, comandado pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, no Canal UOL, que o elenco cruz-maltino é o melhor da Série B.

"Se não for o melhor, está entre os três melhores da Série B. Mas é um campeonato difícil, muito disputado, muitas viagens, altos e baixos, vamos oscilar, mas temos elenco para voltar à primeira divisão. Futebol também tem que ter um pouco de sorte. A bola tem que entrar na hora certa", disse Salgado.

O mandatário ainda prestou apoio ao treinador e ao diretor-executivo do Vasco, Alexandre Pássaro. "Temos mais ou menos 35 jogadores, promovemos muitos da base, mesclamos. O Cabo sabe trabalhar bem isso, e o Pássaro é um profissional excepcional. Estamos na direção certa."

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (3)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Transmissão: Premiere