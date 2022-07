Vasco só empata em casa com Ituano, mas segue em 2º na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma atuação ruim, o Vasco ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Ituano, nesta terça-feira (19), em São Januário, mas se mantém na vice-liderança da Série B. O Cruzmaltino, porém, perdeu a oportunidade de se distanciar de alguns de seus principais concorrentes, já que Bahia, Grêmio e Sport também empataram na rodada.

A noite também ficou marcada pela apresentação do atacante Alex Teixeira, revelado pelo clube e que retorna após 12 anos. Quem também marcou presença foram os executivos da 777 Partners, empresa norte-americana que está em vias de assumir a SAF vascaína.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Vila Nova, no sábado (23), em Goiânia (GO), e o Ituano recebe a Chapecoense, no mesmo dia, em Itu (SP).

NENÊ DISCRETO

Referência do time do Vasco, o meia Nenê completou 41 anos e, de um modo geral, teve atuação discreta. No primeiro tempo, porém, fez uma linda cobrança de falta que bateu caprichosamente na trave.

O Ituano abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo numa sequência de fatos inusitados. Na jogada anterior, Erick perdeu um gol incrível para o Vasco. No contra-ataque, o time paulista fez um cruzamento da esquerda, Aylon chutou, Thiago Rodrigues fez uma grande defesa e, no rebote, o artilheiro Rafael Elias escorou para o fundo da rede.

Tentando pressionar na base do abafa, o Vasco chegou ao empate aos 32 minutos do segundo tempo após uma cabeçada de Quintero onde o goleiro Filipe, que fazia uma grande partida, falhou, deu rebote e Raniel não perdoou, para explosão de São Januário.

VAIAS NO VASCO

O lateral esquerdo Edimar, o atacante Gabriel Pec e o técnico Maurício Souza ouviram vaias da torcida do Vasco em São Januário. O treinador foi quem mais sofreu com vaias a elas, chegando a ouvir o coro de "Maurício, vai se f...o nosso Vasco não precisa de você".

ALEX TEIXEIRA CHEGA

Antes da bola rolar entre Vasco e Ituano, em São Januário, pela Série B, a torcida cruzmaltina pode matar a saudade de Alex Teixeira, que voltou para o clube após 12 anos. Em uma grande festa promovida pelo clube, o atacante de 32 anos presenciou uma grande queima de fogos, show pirotécnico, um vídeo especial com narração do ator vascaíno Marcos Palmeirae ainda depoimento de outros "crias da Colina" do calibre de Philippe Coutinho, Allan e Paulinho, além de seu ex-companheiro Ramon, lateral esquerdo que atuou com o jogador na campanha da Série B de 2009.

Muito emocionado e na companhia de sua esposa Thais Cristina, que está grávida, e de suas duas filhas, Alex Teixeira agradeceu ao carinho dos torcedores:

"Boa noite, torcida linda. Muito obrigado por essa festa linda que vocês estão fazendo hoje na minha apresentação. Confesso que não esperava tanto, mas estou muito feliz e grato por tudo que estão fazendo por mim até hoje. O que eu posso fazer é lutar por vocês dentro de campo. Estamos juntos e rumo ao acesso. Saudações vascaínas".

PRESENÇA DE EXECUTIVOS

Após desembarcarem no Rio de Janeiro hoje (19) pela manhã e participarem de reuniões com a diretoria do Vasco, os executivos da 777 Partners marcaram presença em São Januário para o jogo entre o Cruzmaltino e o Ituano.

Contratado pela holding para ser o CEO da 777 Football Group após 12 anos de Grupo City, Don Dransfield está pela primeira vez conhecendo as instalações vascaínas e se mostrou encantado com a atmosfera da torcida cruzmaltina.

Antes de ingressarem no estádio, ele e seus companheiros conheceram as famosas imediações do local que é próximo à comunidade Barreira do Vasco e que costuma ficar bastante agitada em dias de partidas. Em seguida, foram ao estúdio da Vasco TV e participaram rapidamente do pré-jogo ao vivo com a apresentadora Vanessa Riche.

"Absolutamente fantástico estar aqui. Estive 12 anos no Grupo City, assisti a muitos jogos pelo mundo, mas essa atmosfera do Vasco não é igual a nenhuma no mundo", declarou Don Dransfield à Vasco TV.

VASCO

Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Léo Matos), Quintero, Anderson Conceição e Edimar (Riquelme); Yuri Lara (Juninho), Andrey Santos e Nenê; Erick (Eguinaldo), Gabriel Pec (Marlon Gomes) e Raniel. T.: Maurício Souza

ITUANO

Filipi; Kaio, Lucas Dias, Bernardo e Mário Sérgio; Rafael Pereira, Caíque e Lucas Siqueira; Aylon, Neto Berola e Rafael Elias. T.: Carlos Pimentel (interino)

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Quintero, Anderson Conceição, Yuri Lara (VAS)

Gols: Rafael Elias, aos 14 minutos do primeiro tempo (ITU); Raniel, aos 32 minutos do segundo tempo (VAS)