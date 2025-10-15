   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Vasco segura pressão, vence Fortaleza no Castelão e derruba tabu de 22 anos

Por Folha de São Paulo

15/10/2025 23h15 — em
Esportes



(UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Fortaleza por 2 a 0 nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileiro.

Rayan e David fizeram os gols do Vasco. O primeiro gol, de Rayan, foi nos acréscimos do 1º tempo, cinco minutos após o cruz-maltino ficar com um jogador a menos com a expulsão de Hugo Moura.

O 2º tempo da partida foi um ataque contra defesa, com o Fortaleza pressionando e o Vasco tentando se segurar com uma linha de até seis jogadores lá atrás. O goleiro Léo Jardim foi um dos grandes destaques do Vasco.

Na reta final da partida, David, ex-Fortaleza, ampliou a vantagem em um contra-ataque fatal do Vasco.

Com a vitória, o Vasco chega a 36 pontos e sobe para a 9ª posição. O Fortaleza segue com 24 pontos na 18ª colocação, a 7 pontos do Santos, primeiro time fora do Z4.

Para piorar, o Leão do Pici ainda pode terminar a rodada na vice-lanterna. O Juventude, que tem 23 pontos, encara o Fluminense nesta quinta-feira (16).

O Vasco tem um clássico em casa na próxima rodada, contra o Fluminense, na segunda-feira. No sábado, o Fortaleza viaja até Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro.

QUEDA DE TABU NO CASTELÃO

O Vasco não vencia o Fortaleza em solo cearense havia 22 anos. A última vitória vascaína na casa do Leão do Pici foi na 15ª rodada do Brasileirão de 2003, por 1 a 0, com gol de Marcelinho Carioca.

De lá para cá foram oito jogos, com quatro vitórias do Fortaleza e quatro empates até a partida desta quarta-feira (15).

GOLS E DESTAQUES

Na trave! O Vasco começou melhor a partida e quase abriu o placar com Rayan aos 10 minutos de partida. O atacante finalizou em jogada de Andrés Gómez, mas a bola tocou em Mancuso e bateu na trave do Fortaleza.

Segue a pressão vascaína. Aos 13 minutos, Philippe Coutinho cobrou escanteio e Robert Renan subiu bem, mas cabeceou por cima do gol.

Hugo Moura expulso. O Vasco estava melhor na partida, com mais posse de bola, contendo o Fortaleza, mas aos 36 do 2º tempo. Hugo Moura foi expulso por falta em Guzmán. O meia a princípio tinha levado só o cartão amarelo por dar um pontapé por trás, mas o VAR recomendou a revisão do lance ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, que mudou a cor do cartão após rever o lance.

0 x 1: A expulsão de Hugo Moura não mudou o panorama do jogo e o Vasco continuou melhor na partida. No entanto, o cruz-maltino só abriu o placar nos acréscimos, com Rayan. O atacante saiu em disparada em um contra-ataque do meio de campo, ganhou no mano a mano de Kuscevic, invadiu a área e soltou uma bomba para abrir o placar para o Vasco.

O Fortaleza cresceu. Na volta do intervalo, o Laion começou a jogar mais e pressionar o Vasco. Aos 15 minutos da 2ª etapa, após uma cobrança de escanteio, Mancuso levantou a torcida após tentar uma bicicleta. O lateral pegou mal, e Bareiro completou cabeceando para o gol, para a defesa de Léo Jardim.

Segura a pressão! Léo Jardim evitou o gol de empate do Fortaleza mais uma vez aos 20 minutos do 2º tempo. Bareiro aproveitou cruzamento pela direita e tocou de leve, mas o goleiro vascaíno defendeu e evitou o gol do Laion. A partida é totalmente um jogo de ataque contra defesa, com o Vasco se segurando como pode, com uma linha de até seis jogadores atrás.

Léo Jardim é destaque. Em dez minutos, Léo Jardim fez ao menos cinco intervenções evitando o gol de empate do Fortaleza. Foram defesas espalmando a bola, saindo para cortar cruzamento ou agarrando com firmeza. O goleiro se tornou um dos nomes da partida do Vasco.

0 x 2: Contra-ataque fulminante! Pumita puxou o contragolpe e cruzou para Rayan, que bateu para a defesa do goleiro Breno. No rebote, David bateu forte no canto marcando o 2 a 0 contra o ex-time.

Eita, Vascão! O time de Fernando Diniz tem um breve momento de controle da partida e consegue colocar o Fortaleza na roda. A torcida cruz-maltina grita "olé" no Castelão.

Perdeu a cabeça! Nos acréscimos, Bareiro, do Fortaleza, é expulso após confusão com Matheus França, que atrasou reposição de bola. Ao fim da partida, jogadores do Fortaleza vão para cima dos jogadores do Vasco e tem agressões de ambos os lados. Os técnicos Palermo e Diniz entram em campo para separar os jogadores.

Bastidores da Política - Vereador X Blogueiro: conflito pela liberdade de expressão Bastidores da Política
Vereador X Blogueiro: conflito pela liberdade de expressão

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


16/10/2025

Flaco López e Haaland são melhores no jogo aéreo ofensivo nos últimos meses

16/10/2025

Brasil terá Caio Souza e Diogo Soares no individual do Mundial de ginástica

16/10/2025

Trump usa Copa em batalha política e ameaça tirar jogos de cidades chefiadas por democratas

Foto: Victor Ferreira/ ECVitória

16/10/2025

Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

16/10/2025

Flamengo x Palmeiras tem aumento de 60% no efetivo da PM em relação a 2024

16/10/2025

Anderson Silva e Chris Weidman terão revanche em evento de Jake Paul

Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC

16/10/2025

Fluminense x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

16/10/2025

Após 8 horas no avião, Flaco brilha e quebra recorde no Palmeiras

16/10/2025

Corinthians sofre com 'barrigadas' antes de rever série amarga do 1° turno

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

16/10/2025

Palmeiras e Flamengo polarizam luta pelo título; veja probabilidades

16/10/2025

Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

16/10/2025

Kaio Jorge se desculpa por gesto que gerou expulsão em clássico

Foto: João Normando/ Amazonas FC

16/10/2025

Ingressos disponíveis para Amazonas x Novorizontino pela Série B

Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC

16/10/2025

Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

16/10/2025

Brasil e mais cinco seleções já estão como cabeças de chave na Copa 2026

16/10/2025

Como funciona o jogo do poder nos bastidores de Flamengo e Palmeiras

16/10/2025

'Operação EUA' dá certo, e Palmeiras vê argentinos inteiros para pegar Flamengo

16/10/2025

Rivalidade entre torcidas de Palmeiras e Flamengo surgiu há quase meio século

16/10/2025

Luiz Gustavo não cogita aposentadoria, e futuro será definido em dezembro

16/10/2025

Palmeiras segue líder isolado no Brasileiro e Santos fica mais longe de queda

16/10/2025

CBF confirma amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia

15/10/2025

Santos não deixa Corinthians respirar, vence e aumenta vantagem para o Z4

Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

15/10/2025

Atlético-MG e Cruzeiro empatam em clássico com expulsão e polêmicas

Foto: Mateus Lotif/ FEC

15/10/2025

Com um a menos, Vasco vence o Fortaleza pela Série A do Brasileiro

Foto: Divulgação

15/10/2025

Santos vence Corinthians, encerra jejum e respira no Brasileirão

Foto: Divulgação

15/10/2025

Sport empata com Ceará e segue em situação delicada no Brasileirão

15/10/2025

Mirassol bate o Inter, chega a 7 meses invicto em casa e se consolida no G4

15/10/2025

Corinthians vence Ferroviária nos pênaltis e vai à final da Libertadores Feminina

15/10/2025

Pedro brilha, Flamengo vence Botafogo e segue na caça ao Palmeiras


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!