Vasco segura pressão, vence Fortaleza no Castelão e derruba tabu de 22 anos





(UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Fortaleza por 2 a 0 nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileiro.

Rayan e David fizeram os gols do Vasco. O primeiro gol, de Rayan, foi nos acréscimos do 1º tempo, cinco minutos após o cruz-maltino ficar com um jogador a menos com a expulsão de Hugo Moura.

O 2º tempo da partida foi um ataque contra defesa, com o Fortaleza pressionando e o Vasco tentando se segurar com uma linha de até seis jogadores lá atrás. O goleiro Léo Jardim foi um dos grandes destaques do Vasco.

Na reta final da partida, David, ex-Fortaleza, ampliou a vantagem em um contra-ataque fatal do Vasco.

Com a vitória, o Vasco chega a 36 pontos e sobe para a 9ª posição. O Fortaleza segue com 24 pontos na 18ª colocação, a 7 pontos do Santos, primeiro time fora do Z4.

Para piorar, o Leão do Pici ainda pode terminar a rodada na vice-lanterna. O Juventude, que tem 23 pontos, encara o Fluminense nesta quinta-feira (16).

O Vasco tem um clássico em casa na próxima rodada, contra o Fluminense, na segunda-feira. No sábado, o Fortaleza viaja até Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro.

QUEDA DE TABU NO CASTELÃO

O Vasco não vencia o Fortaleza em solo cearense havia 22 anos. A última vitória vascaína na casa do Leão do Pici foi na 15ª rodada do Brasileirão de 2003, por 1 a 0, com gol de Marcelinho Carioca.

De lá para cá foram oito jogos, com quatro vitórias do Fortaleza e quatro empates até a partida desta quarta-feira (15).

GOLS E DESTAQUES

Na trave! O Vasco começou melhor a partida e quase abriu o placar com Rayan aos 10 minutos de partida. O atacante finalizou em jogada de Andrés Gómez, mas a bola tocou em Mancuso e bateu na trave do Fortaleza.

Segue a pressão vascaína. Aos 13 minutos, Philippe Coutinho cobrou escanteio e Robert Renan subiu bem, mas cabeceou por cima do gol.

Hugo Moura expulso. O Vasco estava melhor na partida, com mais posse de bola, contendo o Fortaleza, mas aos 36 do 2º tempo. Hugo Moura foi expulso por falta em Guzmán. O meia a princípio tinha levado só o cartão amarelo por dar um pontapé por trás, mas o VAR recomendou a revisão do lance ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, que mudou a cor do cartão após rever o lance.

0 x 1: A expulsão de Hugo Moura não mudou o panorama do jogo e o Vasco continuou melhor na partida. No entanto, o cruz-maltino só abriu o placar nos acréscimos, com Rayan. O atacante saiu em disparada em um contra-ataque do meio de campo, ganhou no mano a mano de Kuscevic, invadiu a área e soltou uma bomba para abrir o placar para o Vasco.

O Fortaleza cresceu. Na volta do intervalo, o Laion começou a jogar mais e pressionar o Vasco. Aos 15 minutos da 2ª etapa, após uma cobrança de escanteio, Mancuso levantou a torcida após tentar uma bicicleta. O lateral pegou mal, e Bareiro completou cabeceando para o gol, para a defesa de Léo Jardim.

Segura a pressão! Léo Jardim evitou o gol de empate do Fortaleza mais uma vez aos 20 minutos do 2º tempo. Bareiro aproveitou cruzamento pela direita e tocou de leve, mas o goleiro vascaíno defendeu e evitou o gol do Laion. A partida é totalmente um jogo de ataque contra defesa, com o Vasco se segurando como pode, com uma linha de até seis jogadores atrás.

Léo Jardim é destaque. Em dez minutos, Léo Jardim fez ao menos cinco intervenções evitando o gol de empate do Fortaleza. Foram defesas espalmando a bola, saindo para cortar cruzamento ou agarrando com firmeza. O goleiro se tornou um dos nomes da partida do Vasco.

0 x 2: Contra-ataque fulminante! Pumita puxou o contragolpe e cruzou para Rayan, que bateu para a defesa do goleiro Breno. No rebote, David bateu forte no canto marcando o 2 a 0 contra o ex-time.

Eita, Vascão! O time de Fernando Diniz tem um breve momento de controle da partida e consegue colocar o Fortaleza na roda. A torcida cruz-maltina grita "olé" no Castelão.

Perdeu a cabeça! Nos acréscimos, Bareiro, do Fortaleza, é expulso após confusão com Matheus França, que atrasou reposição de bola. Ao fim da partida, jogadores do Fortaleza vão para cima dos jogadores do Vasco e tem agressões de ambos os lados. Os técnicos Palermo e Diniz entram em campo para separar os jogadores.