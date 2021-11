Vasco se despede diante do Londrina, que luta contra a queda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Londrina neste domingo (28), às 16h, no estádio do Café, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca, sem chance de acesso, tenta se despedir sem a melancolia das partidas passadas, enquanto os paranaenses lutam contra o rebaixamento.

O Vasco não vence há sete jogos na competição. Foram quatro derrotas e três empates que acabaram com as possibilidades de retorno do time à Série A. Com 49 pontos, o time cruzmaltino ocupa a nona colocação e não tem mais como subir na tabela. O máximo que pode fazer é defender sua posição.

O Vasco entrará em campo com a seguinte escalação: Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Caio Lopes, Marquinhos Gabriel e Nenê, Gabriel Pec e Cano.

O jogo, na realidade, tem maior valor para o Londrina, que ocupa as últimas colocações e está na luta contra o rebaixamento. Com 41 pontos, o time paranaense ocupa a 17ª posição. Brasil de Pelotas e Confiança são os dois times que já desceram para a Série B.

A luta do Londrina na rodada final será contra o Vitoria, que tem um ponto a menos, e contra o Remo, que tem um ponto a mais. Para evitar o descenso, o time paranaense precisa ganhar do Vasco e torcer para o Remo não ganhar do Confiança em casa.

Estádio: Do Café, em Londrina (PR)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (28)

Juiz: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Transmissão: Premiere