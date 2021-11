Vasco sai perdendo por 2 a 0, mas busca empate diante do Remo em casa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após começar perdendo por 2 a 0, o Vasco conseguiu reagir e empatou por 2 a 2 com o Remo nesta sexta-feira (19), em São Januário. O time da casa esteve bem desorganizado durante toda a partida da 37ª rodada da Série B, mas contou com uma cabeçada de Léo Matos e um belo chute de Galarza para empatar.

Com o resultado, o Cruz-maltino se mantém na nona colocação, com 49 pontos. Já o Leão, com apenas 42 pontos, segue em 16º, mas em caso de vitória do Londrina ou do Vitória, entrará na zona de rebaixamento nesta rodada.

As duas equipes voltam a campo somente na 38ª e última rodada do torneio, que terá todos os jogos no domingo (28), às 16h. O time carioca enfrente o Londrina fora de casa, enquanto a equipe do Pará recebe o Confiança.

O Vasco entrou em campo ouvindo uma chuva de críticas dos torcedores e não se encontrou em campo durante o primeiro tempo. O time jogou pior e deu liberdade para os visitantes conquistassem uma boa vantagem. Depois do intervalo, a equipe voltou melhor e conseguiu o empate.

Ameaçado pelo descenso, o Remo não temeu o adversário e iniciou muito bem na partida. O clube do Pará abriu 2 a 0, mas recuou e tomou um gol ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, ficou totalmente recuado em seu campo defensivo e mal conseguiu sair, nem mesmo em contra-ataques.

Desde o início, o Remo tinha mais iniciativa e conseguiu o primeiro gol aos 30 do primeiro tempo. Erick Flores aproveitou o erro Riquelme no meio e rolou para Victor Andrade. O atacante avançou na direita e cruzou para Neto Pessoa abrir o placar.

A defesa vascaína dava muito espaço e liberdade para o adversário, que aproveitava. Aos 37, Lucas Siqueira recebeu de muito longe com tempo para dominar e soltar a bomba. A bola ainda desviou em Romulo, impedindo qualquer chance de defesa de Lucão.

Com o resultado bem adversário, o Gigante da Colina se lançou mais ao ataque e conseguiu descontar. Aos 40, Nenê cruzou para Cano, contudo a zaga conseguiu desviar e mandou para escanteio. Na cobrança, Nenê mirou a cabeça de Léo Matos desta vez, que cabeceou para o gol.

SEGUNDO TEMPO DIFERENTE

As entradas de Caio Lopes, no intervalo, e Jhon Sánchez, aos 15 minutos, melhoraram o Vasco na segunda etapa. O time pressionou muito o Remo, que ficou fechado em seu campo defensivo.

Em uma jogada no meio-campo, sem perigo algum, o atacante Victor Andrade acertou Jhon Snachéz por trás, aos 24. Como já tinha amarelo, o atleta do Leão recebeu o segundo e foi expulso, deixando seu time com um a menos.

Mesmo sem fazer uma grande pressão, o Cruz-maltino conseguiu o empate com Galarza, aos 36 minutos. Kevem cortou mal o cruzamento de Léo Matos e deixou a bola na medida para o meia, que bateu de primeira para deixar tudo igual.

O gol deu ânimo ao time da casa, que se lançou ao ataque e teve duas boas chances para virar. Nenê cruzou da esquerda, e Daniel Amorim tocou de cabeça perto da trave aos 44. Dois minutos depois, Caio Lopes teve a bola após desvio de Daniel Amorim no escanteio, e chutou para uma grande defesa de Vinícius.

VASCO

Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme (Daniel Amorim); Romulo (Caio Lopes), Galarza e MT; Nenê, Morato (Jhon Sánchez) e Cano. T.: Fábio Cortez

REMO

Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem (Fredson) e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Erick Flores (Rafinha); Matheus Oliveira (Jefferson), Victor Andrade e Neto Pessoa (Renan Gorne e depois Lucas Tocantins). T.: Eduardo Baptista

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

Juiz: Rodrigo Batista Raposo (DF);

Gols: Neto Pessoa (30'/1ºT) e Lucas Siqueira (37'/1ºT) para o Remo; Léo Matos (40'/1ºT) e Galarza (36'/2ºT) para o Vasco.

Cartões amarelos: Riquelme, Léo Matos (Vasco); Victor Andrade (Remo).

Cartão vermelho: Victor Andrade (REM)