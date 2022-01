Vasco sai na frente, mas cede empate ao Boavista no Carioca

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco empatou com o Boavista por 1 a 1, neste sábado (29), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Os gols da partida foram marcados por Raniel, aos 9 e Wandinho, aos 33, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o Trem-Bala da Colina mantém a liderança do torneio com 4 pontos somados, à frente do Flamengo apenas no saldo de gols. O Boavista, por outro lado, passa a ocupar a 6ª colocação.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Nova Iguaçu, na quarta-feira (2), às 21h35, já o Verdão de Saquarema recebe o Flamengo, no mesmo dia, às 19h.

JOGO

O primeiro lance de perigo apareceu logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com o goleiro Fernando errando o passe indo parar no pé Nenê, que tentou de primeira, mas mandou fraco.

O Boavista descontou a tentativa aos 7 e aos 9, mas também sem sucesso e depois da pausa para a hidratação, o jogo ficou morno.

Na volta para a segunda etapa, o Vasco começou abrindo o placar aos 9, com Raniel. Depois disso, a equipe foi pressionada com ataques constantes do Boavista que conseguiu igualar o marcador com a ajuda de um vacilo da equipe rival aos 33 da última etapa.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 1 BOAVISTA

Data: 29/01/2022

Local: São Januário (RJ)

Hora: 21h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Guilherme Vogas Tavares

Cartões amarelos: Bruno Nazário, Nenê, Weverton (Vasco); Matheus Alessandro (Boavista)

Gols: Raniel (VAS), aos 9 do segundo tempo; Wandinho (BOA), aos 33 do segundo tempo.

VASCO

Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Getúlio), Juninho (Galarza), Gabriel Pec (Isaque), Nenê e Bruno Nazário (Matheus Barbosa); Raniel (Figueiredo). Técnico: Zé Roberto.

BOAVISTA

Fernando, Wellington Silva (Luiz Felipe), Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Bull (Miguel), Marquinho, Ralph (Wandinho), Biel, Matheus Alessandro, Marquinhos (Ryan Guilherme) e Di María. Técnico: Leandrão.