Vasco recebe Sampaio Corrêa e pode confirmar retorno à primeira divisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco entra em campo às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira (27) buscando uma vitória para selar seu retorno à série A do Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino recebe em São Januário o Sampaio Corrêa, que é o oitavo colocado com 52 pontos e tem chances remotas de se classificar para a primeira divisão no próximo ano.

A equipe do Rio de Janeiro, por sua vez, é a terceira colocada e tem 59 pontos. Caso vença na noite desta quinta, alcança os 62 pontos e não consegue mais ser alcançada por times fora do G4 da competição.

O técnico Jorginho deve ter à sua disposição o elenco do último jogo, e com isso a equipe deve entrar em campo com força máxima: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar, Yuri, Andrey, Alex Teixeira, Marlon Gomes, Figueiredo e Eguinaldo.

O time maranhense ainda faz alguns ajustes para a partida e tem duas dúvidas para o confronto: no último jogo, Nádson substituiu Pimentinha, mas pode optar por uma formação mais conservadora desta vez. Na defesa, Paulo Sérgio se recuperou de entorse no joelho e pode começar como titular. O goleiro Luiz Daniel não jogará após colisão forte na região do rosto na partida contra o Ituano no último sábado (22) e Matheus Inácio será seu substituto.

Uma provável escalação da equipe de Leo Condé tem: Matheus Inácio; Mateusinho, Alan Godói, Joécio (Paulo Sérgio) e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Nádson, Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram dez vezes na história e o confronto é bem equilibrado: são quatro vitórias para o Vasco, três empates e mais três vitórias para o Sampaio Corrêa.

Após o jogo no Rio, o Sampaio volta para São Luís onde recebe o Londrina pela última rodada da competição. O Vasco viaja para o interior de São Paulo, onde enfrentará o Ituano.

Estádio: São Januário (Rio de Janeiro, RJ)

Horário: 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira (27)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: TV Globo (RJ) e Premiere