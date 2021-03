Vasco reage contra Botafogo e arranca empate ruim para os dois no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco esteve muito próximo da sua quarta derrota em cinco jogos nesse Campeonato Carioca. O time, no entanto, reagiu no fim da partida e arrancou o empate por 1 a 1 com o Botafogo, neste domingo (21), em São Januário. Zeca marcou contra para o Alvinegro, e Carlinhos deixou tudo igual no fim.

O resultado é muito ruim para as duas equipes. O Vasco soma o segundo ponto e se mantém na vice-lanterna do Estadual. O Botafogo, por sua vez, chega aos seis pontos, mas cai para quinta posição e sai da zona de classificação para as semifinais.

O Vasco recebe o lanterna Macaé na próxima quarta-feira, em São Januário. Já o Botafogo encara o Flamengo, também na quarta, no Nilton Santos.

PARTIDA

O Vasco entrou em campo precisando da vitória para renascer no Campeonato Carioca, mas faltou imprimir um ritmo mais forte para quebrar a organização do rival, que abriu o placar e tentou se aproveitar dos espaços deixados para contra-atacar. Sem imaginação e velocidade, os donos da casa foram um time previsível, que pouco agrediu o adversário. Com os homens de meio muito presos, a equipe sofreu para superar as linhas do rival e foi muito pouco eficiente na hora de retomar a bola. Já na base do abafa, a equipe chegou ao empate com Carlinhos.

Logo no início do jogo, o Vasco quase abriu o placar. Thalles Magno recebeu no meio de campo e teve liberdade para girar em cima da marcação e enfiar bola para Tiago Reis em profundidade. O centroavante finalizou para boa defesa de Douglas Borges.

As melhores chances de marcar eram do Vasco. Sempre que isso acontecia, no entanto, Douglas Borges mostrava a segurança necessária para salvar o Botafogo. Foi justamente o que aconteceu aos 28 minutos, quando Ricardo aproveitou desvio para finalizar de cabeça.

Na primeira boa trama de ataque, o Botafogo abriu o placar. Jonathan iniciou jogada pela direita e chutou em cima da marcação. A bola sobrou para Marcinho levar o lance para o lado esquerdo de ataque, passando pelos pés de Warley e Matheus Frizzo. O volante cruzou buscando Matheus Babi, mas viu Zeca se antecipar e mandar para as próprias redes.

O Vasco arrancou empate na base do coração. O time de Marcelo Cabo se aproveitou de uma bola parada para reagir na partida. Marquinhos Gabriel bateu escanteio da direita, Laranjeira desviou no primeiro pau, e Carlinhos, livre, completou para o gol.

VASCO

Lucão; Zeca, Ricardo Graça, Ernando (Miranda) e MT (Vinícius); Bruno Gomes, Andrey (Carlinhos), Gabriel Pec, Marquinhos Gabriel e Talles Magno (Léo Matos); Tiago Reis (Laranjeira) Técnico: Marcelo Cabo.

BOTAFOGO

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Marcelo Benevenuto e Paulo Victor (Felipe Ferreira); Rickson (Enio), Zé Welison (Gilvan) e Matheus Frizzo (Kayque); Marcinho, Warley e Matheus Babi (Navarro). Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 BOTAFOGO

Competição: Campeonato Carioca, Taça Guanabara

Data: 21 de março de 2021, domingo

Hora: 18h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá

Cartões amarelos: Paulo Victor, Marcelo Benevenuto (BOT); Gabriel Pec, Marcelo Cabo e Zeca (VAS)

Gols: Zeca (contra), aos 34 minutos do primeiro tempo, e Carlinhos (Vasco), aos 41min do segundo tempo