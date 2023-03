Vasco perde para o ABC nos pênaltis e é eliminado em casa na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco está eliminado da Copa do Brasil. O ABC venceu o Cruzmaltino nos pênaltis, por 6 a 5, nesta quinta-feira (16), em São Januário, e avançou à terceira fase do torneio. No tempo normal, houve empate por 0 a 0.

Raphael Silva, Raphael Luz, Afonso, Alemão, Wálber, Wellington acertaram as cobranças para o ABC, mas Walfrido mandou para fora. Jair, Miranda, Nenê, Puma Rodríguez e Léo converteram as penalidades para o Vasco, enquanto Pedro Raul e Orellano isolaram.

O ABC, agora, espera a realização do sorteio para conhecer o seu adversário na próxima fase da competição.

O Vasco volta a campo no domingo (19) para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Flamengo. Já o ABC visita o América-RN, pelo Potiguar, no mesmo dia.

OUTRA ZEBRA

A equipe comandada por Maurício Barbieri foi mais uma vítima da zebra no torneio. Ao todo, 15 clubes das sérias A e B já caíram na Copa do Brasil até então.

O ABC, no entanto, fez jogo duro e dificultou até o fim para os mandantes. Sem pressa, o ABC manteve a calma durante o confronto e ainda pressionou na etapa final.

O Vasco sofreu com a falta de criatividade e não conseguiu furar a retranca do clube potiguar. Mesmo dominando as ações da partida, o time não conseguiu traduzir a superioridade em grandes oportunidades.

A torcida até tentou empurrar o Cruzmaltino, mas a equipe não correspondeu no gramado. Foram muitos passes errados, chuveirinhos para a área e poucas finalizações certas.

O Vasco começou a série de pênaltis e teve a chance de definir com Pedro Raul, mas o camisa 9 mandou para fora. Orellano também isolou e o Cruzmaltino caiu no torneio.

DESTAQUES

Primeira chegada. Aos 5 minutos, Moccelin recebeu na área, gingou para cima da marcação devolveu para Raphael Luz, que chutou fraco e acabou facilitando a defesa da Léo Jardim.

Canelada. Aos 10, Alex Teixeira foi acionado pela direita e cruzou à meia altura para Pedro Raul. O camisa 9, no entanto, pegou de canela na bola e desperdiçou a chance.

Pedro Raul leva perigo. Aos 37 do segundo tempo, Pedro Raul tabelou com Nenê e cabeceou próximo da pequena área, mas Simão impediu o gol.

Sequência de chutes do Vasco. Aos 43, Erick Marcus arriscou de fora da área e obrigou Simão a se esticar para protagonizar grande defesa. Em seguida, Jair ficou com uma sobra e mandou a bomba, com a bola quase raspando o travessão.

Gol perdido. Aos 48, o ABC teve um contra-ataque mortal e Raphael Slva saiu na cara do gol, mas chapou pelo lado na chegada da marcação.

VASCO 0 X 0 ABC

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Capasso (Miranda), Léo e Lucas Piton; Andrey (Rodrigo), Jair, Marlon Gomes (Erick Marcus) e Alex Teixeira (Nenê); Gabriel Pec (Orellano) e Pedro Raul. T.: Maurício Barbieri

ABC: Simão; Alemão, Richardson (Wálber), Afonso, Walfrido e Márcio Azevedo (Jhonnathan); Daniel (Jean Patrick) e Wellington Reis; Raphael Luz e Moccelin (Maycon Douglas); Felipe Garcia (Rafael Silva). T.: Fernando Marchiori

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli

Cartões amarelos: Márcio Azevedo, Simão, Lucas Piton, Mauricio Barbieri, Daniel, Richardson