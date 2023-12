Vasco paga R$ 4 milhões ao São Paulo por Léo Pelé; ainda restam R$ 8 mi

Recentemente, o Vasco também fechou um acordo de pagamento na Câmara de Resoluções de Disputas (CNRD) da CBF pela dívida contraída com a Elenko Sports, empresa que agencia a carreira do lateral esquerdo Lucas Piton.

O Vasco acertou nos últimos dias com o São Paulo R$ 4 milhões que estavam atrasados pela compra de Léo Pelé, acertada em dezembro do ano passado.

