Vasco oficializa renovação de Nene para a disputa do Carioca

Nene terminou o ano como vice-artilheiro do Vasco, com 12 gols, e principal garçom, com 12 assistências. Em entrevista coletiva na última semana, o diretor esportivo Paulo Bracks antecipou que já havia o interesse na permanência.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Vasco oficializou nesta terça-feira (13) a renovação de contrato do meia Nene, 41. Ele fica pelo menos até abril de 2023 para a disputa do Campeonato Carioca. O vínculo anterior se encerrava neste mês.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.