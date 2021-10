Vasco mantém aposta em Diniz e Nenê após 1º tropeço com a dupla

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota fora de casa por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa no último sábado (9) freou a arrancada do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho com as chegadas de Fernando Diniz e Nenê ainda mantêm vivas as esperanças pelo acesso.

O técnico e o treinador estrearam na partida contra o CRB em 16 de setembro, justamente quando foi iniciada a ascensão vascaína. Desde que Diniz e Nenê chegaram ao clube, os vascaínos somaram três vitórias e dois empates, além da recente derrota para os maranhenses.

Ironicamente, contra o Sampaio, um ponto precioso foi por água abaixo justamente em cobrança de pênalti desperdiçada por Nenê aos 53 minutos do segundo tempo. Nos cinco jogos anteriores, no entanto, o meia havia contribuído com dois gols e uma assistência.

Segundo Diniz, a expectativa agora é de assimilar a derrota de maneira rápida para dar uma resposta já contra o Coritiba, o líder da Série B, em confronto a partir das 16h30 deste sábado (16), em São Januário, que deverá contar com cerca de 8 mil vascaínos presentes.

"Agora é se refazer dessa derrota, aprender com aquilo que aconteceu, fazer de tudo para vencer em casa e subir de novo na tabela. E ir rumo ao nosso objetivo, que é o acesso", disse o treinador do Vasco.

A equipe cruzmaltina chega à partida com 43 pontos —estava a cinco do G-4 no início da 30ª rodada. De acordo com cálculos do matemático Tristão Garcia, o time de Diniz e Nenê tem ainda 9% de chance de estar de volta à elite do Brasileiro em 2022.

O treinador vascaíno seguirá sem poder usar Andrey, vetado pelo departamento médico. O Coritiba, por sua vez, já sabe que poderá contar com Waguininho, recuperado de lesão —o técnico Gustavo Morínigo ainda aguarda Val e Matheus Sales.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (16)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Transmissão: Premiere