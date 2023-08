Vasco levará jogo contra o São Paulo para Brasília

Mas o jogo em Brasília será no período em que o estádio do Rio deve estar fora de uso, a pedido da Conmebol, para preservar oo gramado visando à final da Libertadores.

A reportagem apurou que a Ferj já autorizou a realização da partida fora do território do Rio. Então, resta apenas uma questão burocrática na CBF para que o jogo seja oficialmente confirmado na capital federal.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco deu entrada na CBF com a solicitação para que o jogo contra o São Paulo, pelo Brasileiro, seja no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

