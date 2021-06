Vasco lança camisa especial e promove ações para o Dia do Orgulho LGBTQIA+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores do Vasco da Gama entrarão em campo contra o Brusque neste domingo (27), em partida pela Série B, usando uma camisa especial com uma faixa nas cores do arco-íris.

O lançamento do uniforme faz parte das ações anunciadas pelo clube por ocasião do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta segunda-feira (28).

De acordo com o Vasco, parte da verba arrecada com a venda do uniforme será destinada à Casa Nem, instituição de acolhimento de pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.

As arquibancadas de São Januário amanheceram cobertas por um mosaico, que exibe a palavra "respeito" e as cores do arco-íris.

O clube também lançou um manifesto contra a homofobia e a transfobia no esporte.

"A homofobia e a transfobia são alguns dos mais graves problemas do nosso tempo e o esporte ainda é, infelizmente, um de seus espaços de mais forte reprodução. O Vasco da Gama assume para si a responsabilidade de se posicionar diante do tema, sem defender aquilo que é cômodo, mas sim aquilo que é correto. O clube será um parceiro daqueles que lutam contra o preconceito relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero de quem quer que seja", afirma o documento.

" O Vasco convida clubes, atletas, torcedores, dirigentes, federações e sociedade para um compromisso conjunto de debate acerca da homofobia e da transfobia."

"Independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero, somos todos iguais. O Vasco da Gama nasceu como o time de todos e continuará sendo", conclui o manifesto.