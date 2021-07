Vasco goleia o Guarani na estreia de Lisca e cola no G-4 da Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Lisca, a equipe carioca goleou o Guarani por 4 a 1 neste sábado (24), em São Januário, colou no G-4 e acabou com uma sequência de três jogos sem triunfar.

Marquinhos Gabriel, Cano, Bruno Silva (contra) e Léo Jabá marcaram para os donos da casa, enquanto Lucão descontou, definindo o placar que foi mais amplo do que representou a partida.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 22 pontos e, assim, dorme na quinta colocação, apenas um ponto atrás da zona de acesso à Série A.

Além disso, com o fim do jejum de vitórias, agora a situação se inverteu: o time cruz-maltino não é derrotado na competição há seis rodadas —são três vitórias e três empates. A última derrota do time aconteceu no dia 30 de junho para o Goiás.

O Guarani, por sua vez, perdeu sua própria sequência de seis jogos de invencibilidade. O time de Campinas havia somado 14 pontos dos últimos 18 disputados, mas continua bem colocado na Série B, sendo justamente aquele que ocupa o quarto lugar, com 23 pontos.

O time campineiro, no entanto, corre risco de cair do G-4 neste domingo (25) e ser ultrapassado por Sampaio Corrêa, CRB ou Avaí.

Na próxima rodada, o Vasco terá um clássico pela frente contra o Botafogo. A partida ocorrerá no sábado (31), no Engenhão. Antes disso, porém, o clube carioca jogará pela Copa do Brasil: o adversário será o São Paulo, quarta-feira (28), no Morumbi, pela partida de ida das oitavas de final.

O próximo desafio do Guarani será também no sábado, em casa, contra o Vila Nova.

VASCO

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan, Zeca; Bruno Gomes (Juninho), Galarza, Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Léo Jabá, Cano (Daniel Amorim), Gabriel Pec (Arthur). T.: Lisca

GUARANI

Gabriel Mesquita; Pablo, Thales, Titi (Lucão), Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Régis; Matheus Souza (Andrigo), Davó, Bruno Sávio. T.: Daniel Paulista

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Mariano de Lima Albuquerque e Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Cartões amarelos: Zeca e Marquinhos Gabriel (VAS); Bruno Silva, Régis e Rodrigo Andrade (GUA)

Gols: Marquinhos Gabriel (VAS), aos 9', e Cano (VAS), aos 29'/1ºT; Bruno Silva (contra, VAS), aos 24', Lucão (GUA), aos 37', e Léo Jabá (VAS), aos 42'/2ºT