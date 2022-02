Vasco faz acordo para vender 70% do clube por R$ 700 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, fechou nos Estados Unidos um acordo para venda de 70% da futura SAF do clube. A transformação em sociedade anônima depende de aprovação do conselho deliberativo e de uma assembleia geral de sócios.

Por R$ 700 milhões, a porcentagem deve ser negociada com o fundo americano 777 Partners.

O documento assinado pelos investidores e por Salgado estabelece um prazo de 90 dias para o clube obter as aprovações necessárias.

O valor pode ser ainda maior porque há a perspectiva de investimentos também no estádio de São Januário (pode chegar a R$ 350 milhões) e o pagamento de mais R$ 700 milhões de dívidas.

Outros 20% podem ser negociados com torcedores, mas o clube deverá sempre ficar com pelo menos 10% das ações.

Os ativos do futebol vascaíno serão transferidos à 777 Partners, assim como a cessão do direito de uso do estádio de São Januário. As sedes de Calabouço, Lagoa e Complexo de São Januário seguirão sob propriedade do Vasco.

"É com orgulho que anunciamos o maior acordo da história dos clubes brasileiros. Trabalhamos incansavelmente nos últimos meses para encontrar um parceiro de longo prazo, com capacidade financeira e operacional, que compartilhasse nossa ambição de recolocar o Vasco no seu lugar de Gigante do futebol, no Brasil e na América do Sul. Será o marco zero de um novo futuro, vencedor, sustentável e sem dívidas, tudo o que almeja nossa imensa torcida", disse Jorge Salgado, ao site do Vasco.

"Nós temos um imenso respeito pela rica história de sucesso do Vasco e seu papel pioneiro no apoio à inclusão social no esporte brasileiro. Estamos ansiosos para investir em uma cidade com uma das melhores concentrações de talentos no mundo, em um país que vive e respira futebol, assim como nós", afirmou Josh Wander, fundador e sócio-administrador da 777 Partners

De acordo com informações disponíveis em seu site, a empresa tem como especialidade serviços em aviação, mídia e finanças. Ela tem participação na venda de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro no exterior, também é dona do Genoa, da Itália, e possui participação acionária no Sevilla, da Espanha.

Caso o negócio avance, o Vasco vai receber imediatamente R$ 70 milhões para lidar com dívidas de curto prazo e os outros R$ 630 milhões seriam pagos posteriormente. Há a pressa para investir no elenco de futebol profissional o mais rápido possível, a partir da aprovação de conselheiros e associados.

Entre os grandes do futebol carioca, o Vasco é o segundo que está próximo de se transformar em SAF e receber investimento do exterior. O Botafogo tem um acordo alinhavado com o americano John Textor e a transformação para sociedade anônima já foi aprovada pelo conselho deliberativo da agremiação.

Salgado teve o primeiro contato com a 777 Partners antes mesmo de Textor apresentar proposta ao Botafogo.

A torcida vascaína chegou a iniciar uma campanha nas redes sociais para que o clube de São Januário também fosse vendido.

Nesta temporada, o Vasco vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro foi quem deu início a esse movimento entre os grandes do Brasil. Em dezembro de 2021, o clube anunciou que foi comprado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno.