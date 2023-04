Vasco faz 2 gols em menos de 10 minutos e derrota o Atlético no Brasileirão

Belo Horizonte/MG - O jogo de estreia pelo Campeonato Brasileiro entre Vasco da Gama e Atlético-MG, que aconteceu no Mineirão na noite deste sábado, dia 15, teve um primeiro tempo onde o Cruzmaltino dominou, e os dois gols marcados comprovam isto, mesmo com o desconto do Atlético-MG, que marcou aos 49 minutos, mas o placar final ficou em 2 a 1 para o Cruzmaltino.

O Vasco começou o jogo direto no ataque e, logo aos 4 minutos, conseguiu abrir o placar no Mineirão com gol de cabeça marcado por Andrey Santos, sem defesa para Everson. O Cruzmaltino continuou perseguindo a meta adversária e conseguiu ampliar o placar aos 9 minutos, quando Gabriel Pec furou novamente as redes atleticanas.

Com dois gols de diferença, o Vasco relaxou e reduziu, entre os 28 e 48 minutos, seus ataques às traves do Atlético-MG, o qual pressionou a defesa vascaína, exigindo mais de Léo Jardim, o goleiro do Vasco, que teve de se esforçar para segurar o ímpeto dos mineiros, mesmo assim, já nos acréscimos, Maurício Lemos descontou para Atlético-MG. A etapa inicial, que teve 7 minutos de acréscimos, terminou com o placar de Atlético-MG 1 x 2 Vasco.

O técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, foi expulso pelo árbitro Raphael Claus, aos 49 minutos.

O 2º tempo começou com mudança, logo no início, na equipe mineira, que substituiu Saravia por Mariano. O Atlético manteve a pressão com a qual terminara o primeiro tempo, assim como a posse de bola, enquanto o Vasco, recuado, tentava segurar o placar. Até os 18 minutos da etapa final, o juiz Raphael Claus já havia dado seis cartões amarelos - três para cada equipe - além do vermelho para o técnico Maurício Barbieri, do Vasco. O número de faltas aumentou na etapa final.

O Atlético pressionou a defesa vascaína e, com mais 7 minutos de acréscimos na etapa final, a partida terminou com o placar de Atlético-MG 1 x 2 Vasco.

Escalação

Clube Atlético Mineiro: 22 Everson, 26 Saravia, 28 Mauricio Lemos, 34 Jemerson, 44 Rubens, 5 Otávio, 20 Hyoran, 15 Zaracho, 10 Paulinho, 7 Hulk, 9 Pavón

Técnico: Eduardo Coudet

Vasco da Gama: 1 Léo Jardim, 2 Puma Rodríguez, 30 Robson Bambu, 3 Léo, 36 Lucas Piton, 26 Rodrigo, 18 Andrey Santos, 8 Jair, 7 Alex Teixeira, 11 Gabriel Pec, 9 Pedro Raul

Técnico: Maurício Barbieri

Arbitragem

Raphael Claus, árbitro

Alex Ang Ribeiro, assistente

Luanderson Lima dos Santos, assistente

Michel Patrick Costa Guimarães, quarto árbitro