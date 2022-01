Vasco faz 12 a 0 contra Rio Claro, maior goleada da Copinha em 2022

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco "atropelou" o Rio Claro pela segunda rodada do Grupo 24 da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca goleou por 12 a 0, neste sábado (8) e, com isso, chega aos seis pontos e fica muito próximo de garantir a vaga para a próxima fase da competição. Essa foi a maior goleada desta edição do torneio, ultrapassando o 10 a 0 do Flamengo sobre o Forte Rio Bananal. O jogo não poderia ter começado melhor para o torcedor vascaíno. Com dez minutos de jogo o clube carioca já vencia por três gols de diferença. O primeiro saiu aos dois minutos, quando Julião, aberto pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro e Marlon Gomes empurrou para as redes após a defesa adversária não conseguir interceptar a bola. Já o segundo foi aos cinco minutos e quem marcou desta vez foi Vinícius, em cobrança de pênalti sofrida por JP Galvão. O destaque fica por conta da cobrança, já que o jogador vascaíno mostrou confiança e bateu de cavadinha. A vantagem ficou ainda maior aos nove minutos quando Marcos Dias cobrou com categoria a falta de longe da área. A vitória já estava praticamente definida mas o time carioca manteve a alta intensidade e marcou o quarto gol aos 17 minutos, ainda do primeiro tempo. Marcos Dias serve Vinícius, após erro da defesa do Rio Claro, e o garoto marcou pela segunda vez na partida. A partir disso, o Vasco começou a controlar a partida e ficar com a bola para o tempo passar. O adversário não apresentava qualquer poder de reação, com poucos momentos de perigo para o sistema de defesa vascaíno. Antes de terminar o primeiro tempo, o Gigante da Colina marcou mais duas vezes, com Figueiredo e Rodrigo. O sétimo gol veio logo no primeiro minuto do segundo tempo com Marlon Gomes, após cobrança de escanteio. O Vasco queria mais e marcou mais três vezes, antes de completar vinte minutos de segunda etapa. Motivados para se tornarem de forma isolada a maior goleada desta edição da Copa São Paulo, os garotos vascaínos anotaram o décimo primeiro com Marlon Santos e o décimo segundo com Andrey.

