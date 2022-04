Vasco empata com CRB em Maceió e segue sem vencer na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo bastante disputado na noite deste sábado (16) no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), CRB e Vasco ficaram no empate em 1 a 1 pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os alagoanos somaram o primeiro ponto na competição. Já os cariocas chegaram aos dois, já que também empataram pelo mesmo placar na estreia, contra o Vila Nova, em São Januário (RJ).

Por ter disputado a final do Campeonato Estadual no meio de semana, onde sagrou-se campeão, o CRB só estreou neste sábado na Série B e teve seu primeiro jogo adiado.

Na próxima rodada, o CRB visita a Ponte Preta, em Campinas (SP), no sábado (23), e o Vasco encara a Chapecoense, em Chapecó (SC), na sexta (22).

O gol de Richard para o CRB saiu aos 9 minutos do primeiro tempo e ocorreu após uma boa troca de passes onde a defesa do Vasco foi completamente envolvida, se perdeu na marcação e gerou um grande espaço, facilitando a conclusão do jogador da equipe alagoana.

Ídolo do Grêmio, o meia Maicon, aos 36 anos, foi o grande destaque do CRB. Com seu conhecido toque de lucidez no meio de campo, escolheu os melhores passes e fez o time andar. Saiu na metade do segundo tempo por cansaço.

O time do técnico Marcelo Cabo teve jogadores poupados em função da final do Campeonato Alagoano no meio da semana e, mesmo assim, teve uma boa atuação. Criou oportunidades e poderia ter feito outros gols.

O Vasco chegou ao empate aos 37 minutos com Raniel, mas somente depois de uma checagem inicial do VAR. Inicialmente, a arbitragem tinha assinalado impedimento, mas a arbitragem de vídeo informou ao árbitro Diego Pombo Lopez que o gol havia sido legal.

O técnico Zé Ricardo optou por uma formação com dois laterais defensivos e dois volantes de contenção. O resultado disso foi um time engessado, pobre de ideias e que teve um primeiro tempo muito ruim até fazer o gol. No início do segundo tempo também passou sufoco e depois estabilizou um pouco mais a partida. Mas para brigar pelo acesso a equipe precisará melhorar muito.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 VASCO

Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Hora: 19h Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Auxiliares: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Marthã, Raul Prata (CRB); Gabriel Pec, Zé Gabriel (VAS)

Gols: Richard, aos 9 minutos do primeiro tempo (CRB) e Raniel, aos 37 minutos do primeiro tempo (VAS).

CRB

Diogo Silva, Raul Prata, Iago Mendonça, Gilvan (Diego Ivo) e Guilherme Romão (Reginaldo); Marthã, Yago (Wallace), Maicon (Vico) e Richard; Fabinho (Wesley) e Anselmo Ramon.Técnico: Marcelo Cabo.

VASCO

Thiago Rodrigues, Gabriel Dias (Weverton), Anderson Conceição (Zé Vitor), Juan Quintero e Edimar; Yuri Lara (Juninho), Zé Gabriel, Bruno Nazário e Nenê; Gabriel Pec (Erick), Figueiredo (Lucas Oliveira) e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.