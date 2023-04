Vasco e Palmeiras ficam no empate na 2ª rodada do Brasileirão

Rio de Janeiro/RJ - A partida entre Vasco da Gama e Palmeiras, que aconteceu neste domingo, dia 23, no estádio Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão, teve um primeiro tempo que terminou com vantagem de 2 a 1 para o Vasco. No 2º tempo, o palmeiras empatou e placar final foi de 2 a 2.

A partida teve 59.867 torcedores presentes no estádio do Maracanã, para assistir ao jogo que teve muita emoção e intensidade, e o vascaíno Gabriel Pec foi eleito o craque do jogo. Com o empate, o Palmeiras ficou em 2º lugar e o Vasco em 3º na tabela de classificação do Brasileirão.

O jogo começou meio travado, mas o Vasco conseguiu dar maior agilidade a seus ataques e contra-ataques. Assim, aos 28 minutos do 1º tempo, Pedro Raul abriu o placar com um gol de cabeça, que deixou Weverton sem defesa. Motivado, o Cruzmaltino correu mais e conseguiu, aos 39 minutos, furar a defesa palmeirense pela segunda vez, agora com jogada finalizada por Gabriel Pec.

O Palmeiras buscou oportunidades e, aos 45 minutos da etapa inicial, Rafael Navarro mandou de cabeça e vazou a defesa vascaína. O placar, no fim da etapa inicial, ficou em Vasco 2 x 1 Palmeiras.

No segundo tempo, o Vasco vacilou e o Palmeiras conseguiu empatar o jogo, em finalização efetivada por Artur, aos 16 minutos. O Palmeiras buscou o desempate e teve mais oportunidades, como aos 29 minutos, quando Léo Jardim teve que defender sua meta de jogada finalizada por Flaco López. A etapa final terminou o tempo regulamentar com empate de 2 a 2, mas teve acréscimo de 8 minutos sem outra movimentação do placar.



Escalação

Vasco: 1 Léo Jardim, 2 Puma Rodríguez, 30 Robson Bambu, 3 Léo, 6 Lucas Piton, 26 Rodrigo, 8 Jair, 18 Andrey Santos, 11 Gabriel Pec, 9 Pedro Raul, 7 Alex Teixeira

Técnico: Maurício Barbieri

Palmeiras: 21 Weverton, 32 Gustavo Garcia, 26 Murilo, 15 Gustavo Gómez, 22 Piquerez, 8 Zé Rafael, 25 Gabriel Menino, 27 Richard Rios, 14 Artur, 29 Rafael Navarro, 7 Dudu

Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Rafael Rodrigo Klein, Árbitro

Bruno Raphael Pires, Assistente

Rafael da Silva Alves, Assistente

Felipe da Silva G. Paludo, Quarto Árbitro