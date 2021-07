Vasco e CSA empatam em gramado encharcado e se distanciam do G-4

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em um gramado encharcado e com muitas poças, fruto da forte chuva que caiu em Maceió antes da partida, CSA e Vasco fizeram um duelo agitado e empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (21), no estádio Rei Pelé, resultado que não foi bom para nenhuma das equipes.

Marquinhos Gabriel abriu o placar para o Vasco, mas Gabriel deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o CSA virou o placar com Ernandes. A equipe da casa, no entanto, também não conseguiu segurar a vantagem e cedeu o empate ao Vasco em gol de Daniel Amorim.

Com o resultado, o clube cruz-maltino perdeu mais uma vez a oportunidade de encostar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro e agora aumentou sua distância para quatro pontos, estando na oitava colocação. Já o time alagoano, com 15 pontos, caiu para a 12ª posição.

Ambos os times voltarão a campo no próximo sábado (24), às 21h. O Vasco receberá o terceiro colocado da competição, o Guarani, em São Januário, enquanto o CSA vai enfrentar o Vitória, novamente no Rei Pelé.

CSA

Lucas Frigeri, Yuri, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Silas, Renato Cajá e Gabriel; Bruno Mota e Delatorre (Yago). T.: Ney Franco

VASCO

Vanderlei, Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme (Léo Jabá); Bruno Gomes (Juninho), Galarza, Marquinhos Gabriel (Daniel Amorim) e MT; Gabriel Pec (Morato) e Germán Cano. T. (interino): Alexandre Gomes

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Silas (CSA); Germán Cano, Bruno Gomes e MT (VAS)

Gols: Marquinhos Gabriel (VAS), aos 4', e Gabriel (CSA), aos 28'/1ºT; Ernandes (CSA), aos 7', e Daniel Amorim (VAS), aos 27'/2ºT