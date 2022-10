Vasco detona Novorizontino em São Januário

Rio de Janeiro/RJ – Em partida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que aconteceu no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, dia 8, o Vasco da Gama venceu o Novorizontino por 3 a 0.

Em São Januário, com a torcida vascaína dando força e, depois, fazendo a festa, o Vasco contou com jogadas de finalização e gols de Figueiredo, Marlon Gomes e Léo Matos. Com o resultado da partida, o Vasco, agora com 55 pontos, está em quarto lugar, mas a diferença para o 5º colocado é de apenas um ponto. O Ituano, em 5º, tem 54 pontos.