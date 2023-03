Vasco derrota o Flamengo e faz a festa no Maracanã

Rio de Janeiro/RJ - Com o estádio do Maracanã lotado, o clássico dos milhões, que aconteceu neste domingo, dia 5, entre Flamengo e Vasco da Gama, teve um primeiro tempo movimentado, incluindo quatro cartões amarelos, mas nenhum gol. A contagem foi aberta pelo Vasco, que derrotou o Flamengo pelo placar de 1 a 0.

O Vasco começou com maior domínio na primeira etapa, quando o Flamengo ficou sem conseguir finalizações por cerca de 10 minutos, embora até aos 24 minutos, o Flamengo já tivesse uma bola na trave e o Vasco, duas, ambas de Pedro Raul. A atuação do Rubro-Negro melhorou depois dos 20 minutos de jogo, tanto que a posse de bola foi de 61% contra 39% do Vasco. Com 3 minutos de acréscimos, o primeiro tempo não teve abertura de placar.

Na segunda etapa, o Vasco voltou mais agressivo e, aos 3 minutos, com jogada finalizada por Puma Rodríguez, conseguiu abrir a contagem: Flamengo 0 x 1 Vasco. O jogo seguiu e, aos 26 minutos, o Vasco teve a chance de ampliar o placar, em cobrança de pênalti por Pedro Raul, que não converteu. O placar ficou em 1 a 0 para o Vasco da Gama, que subiu da 5ª posição para a 3ª, com 20 pontos. Na classificação do Carioca, estão à frente o Flamengo, com 23 pontos, e o Fluminense, com 22.

A etapa final teve acréscimo de seis minutos.

Escalação inicial:

Flamengo: 1 Santos, 2 Varela, 23 David Luiz, 15 Fabrício Bruno, 6 Ayrton Lucas, 8 Thiago Maia, 32 Vidal, 20 Gerson, 7 Everton Ribeiro, 14 Arrascaeta, 10 Gabigol

Técnico: Vítor Pereira

Vasco: 1 Léo Jardim, 2 Puma Rodríguez, 35 Miranda, 3 Léo, 36 Lucas Piton, 26 Rodrigo, 18 Andrey Santos, 8 Jair, 11 Gabriel Pec, 9 Pedro Raul, 7 Alex Teixeira

Técnico: Maurício Barbieri