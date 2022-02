Vasco convoca conselho para votar empréstimo imediato de R$ 70 milhões da 777

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do conselho deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca, convocou uma reunião extraordinária do órgão para esta quinta-feira (24) com o intuito de votar o chamado empréstimo-ponte no valor de R$ 70 milhões por parte da 777 Partners, empresa norte-americana que assinou com o clube um memorando de entendimento para gerir a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) cruzmaltina.

Caso a maioria dos conselheiros vote pela aprovação da obtenção dos recursos, oficialmente a 777 Partners tem um prazo de até uma semana para depositar a quantia. No entanto, há um acordo para que a transferência seja feita já no dia seguinte. Com o valor, o Vasco pretende regularizar todas as pendências salariais e também utilizar parte da quantia para a aquisição de reforços visando a disputa da Série B do Brasileiro.

Em caso de veto da maioria dos conselheiros, o valor será tratado como um empréstimo comum, com juros e correção monetária para serem pagos dentro de um prazo pré-estabelecido.

Cabe ressaltar que a votação em si trata única e exclusivamente da aprovação ou não do empréstimo de R$ 70 milhões, e não sobre a venda da SAF para a 777 Partners. Tal assembleia ainda será agendada. O tema será tratado em um primeiro momento por uma reunião interna do conselho deliberativo e, caso os conselheiros decidam pela venda, irá para votação entre os sócios-estatutários.

A partir do momento em que a venda da SAF esteja concretizada, a empresa norte-americana injetará mais R$ 120 milhões imediatamente do total de R$ 700 milhões que promete investir.