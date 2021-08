Vasco controla Ponte Preta em São Januário e volta a vencer após 3 rodadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No fechamento da 21ª rodada da Série B, o Vasco venceu a Ponte Preta por 2 a 0 na tarde deste domingo (29). O resultado encerrou uma série de três derrotas seguidas da equipe no torneio. Em partida bem movimentada em São Januário, o Cruzmaltino não tomou grandes sustos e marcou com Andrey, aos 18 minutos do primeiro tempo, e Caio Lopes, aos 19 do segundo.

Depois de perder para Remo, Londrina e Operário, o Vasco se recupera e chega aos 31 pontos — quatro a menos que o Botafogo, último do G4 — e ocupa a 10ª colocação na tabela. A Macaca segue ameaçada pelo rebaixamento e fica na 15ª posição, com 22 pontos, só um a mais que o Londrina, clube que abre o Z4.

Tanto Vasco como Ponte Preta voltam a campo nesta sexta-feira (3), às 19h, pela 22ª rodada do torneio. O time carioca atua mais uma vez em casa, diante do Brasil de Pelotas em São Januário. Já a equipe de Campinas recebe o Sampaio Corrêa no Moisés Lucarelli.

Jogo

O Vasco começou a partida buscando mais o gol. Logo aos três minutos, Caio Lopes teve uma chance de fora de área. A resposta veio com Moisés, que pegou a bola na esquerda, levou até o meio e obrigou Vanderlei a fazer uma grande defesa após a pancada de perna direita.

Aos 11, Marquinhos Gabriel tocou para Léo Jabá, que recebeu na esquerda e chutou à queima-roupa, porém Ivan conseguiu afastar. Logo depois, Marcos Júnior tentou encobrir Vanderlei, mas a bola passou ao lado da trave esquerda de Vanderlei.

Léo Jabá encontrou Cano na entrada da área e o centroavante, fazendo o pivô, rolou para Marquinhos Gabriel que estava sozinho pela esquerda. O jogador cruzou na medida que Andrey, também sem nenhuma marcação, cabeceou para o fundo da rede, aos 18 minutos. A vantagem no placar melhorou o time da casa, que passou a ter um controle maior da partida. Nos minutos que antecederam o intervalo, o clube paulista conseguiu reequilibrar o duelo.

O Vasco voltou melhor do vestiário e teve as principais chances nos primeiros minutos. A Ponte, percebendo a superioridade do rival, apostou nas entradas de Kevin e Iago aos 15 minutos, mas as opções não tiveram efeito e o Vasco ampliou a vantagem.

Com o placar em 2 a 0, o Cruzmaltino até permitiu que o adversário ficasse mais no campo de ataque. Porém, o clube soube administrar a vantagem e não permitiu que lances de grande perigo fossem criados.

Perto dos 30 minutos, como já virou costume no futebol brasileiro, os técnicos iniciaram a fazer uma série de alterações e o ritmo da partida caiu consideravelmente. Dos que entraram, Vini Locatelli, que era cotado para ser titular na Macaca, acertou um belo chute aos 39 e foi o melhor.

Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Caio Lopes, Andrey e Marquinhos Gabriel (Galarza); Léo Jabá (Figueiredo), Gabriel Pec (João Pedro) e Cano (Daniel Amorim). Técnico: Lisca

Ponte Preta: Ivan, Felipe Albuquerque (Kevin), Cleylton, Thiago Lopes e Rafael Santos; André Luiz, Marcos Junior (Vini Locatelli) e Fessin (Lucas Cândido); Niltinho (Iago), Moisés e Rodrigão (João Veras). Técnico: Gilson Kleina.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 PONTE PRETA

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29/08/2021

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Leandro Castan (VAS); Cleylton (PON)

Gols: Andrey, aos 18 minutos do primeiro tempo, e Caio Lopes, aos 19 minutos do segundo tempo, para o Vasco.