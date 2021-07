Vasco continua com 'perde e ganha' e bate o Confiança em São Januário

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de perder para o Goiás na quarta-feira (30), o Vasco continua com seu 'perde e ganha' na Série B do Brasileiro. Alterando os dois resultados desde a terceira rodada, a equipe bateu o Confiança por 1 a 0 em São Januário, na tarde deste sábado (3), pela nona rodada. MT anotou o único gol da partida, logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Depois disso, pouca coisa aconteceu no confronto.

A chance do Cruz-maltino, enfim, vencer duas vezes seguidas será na sexta-feira (9), às 19h, diante do Sampaio Corrêa, novamente em casa. Um dia depois, no outro sábado (10), às 19h, o Confiança recebe o Vitória no Batistão. Ambos os jogos são válidos pela 10ª rodada da Série B.

Com o triunfo, o Vasco salta para a sexta posição na tabela, com 13 pontos. Por outro lado, o Confiança permanece na 15ª colocação, com oito pontos, e, dependendo dos resultados, pode dormir na zona de rebaixamento do torneio.

Jogo duro (de assistir)

Com mais talentos, o time da casa não queria jogar. Com disposição, os visitantes não conseguiam ter criatividade para fazer as jogadas. E, por isso, o duelo de São Januário foi travado sem emoções e que pouco empolgou a quem assistia. A vantagem no placar desde os 13 minutos fez com que o Vasco desistisse de acelerar a partida para criar suas oportunidades. O Confiança, mais retraído, melhorou depois dos 20 minutos e tentava concluir mais, porém pouco fez Vanderlei trabalhar. Os clube sergipano teve uma grande chance pouco antes do intervalo, mas Gustavo Ramos mandou para longe.

A queda física e as alterações tornaram o segundo tempo ainda mais travado e com mais erros técnicos. Sem qualidade, o Confiança tentou trabalhar a bola para empatar, mas os chutes saíram longe da meta. Sem muita vontade de propor jogo, o Vasco foi levando o duelo em banho-maria até comemorar após o apito final.

Pec e MT

O gol do Vasco não foi feito por um Projeto de Emenda Constitucional do Mato Grosso! A jogada começou com Gabriel Pec, que arrancou pela direita e trouxe para o meio quando entrou na área. Mesmo podendo finalizar, o meia rolou para Marquinhos Gabriel, que chegava de trás. Marquinhos não foi fominha, viu MT passando sozinho pela esquerda e rolou para MT que só precisou empurrar para o fundo da rede aos 13 minutos.

Economia

Com o resultado favorável, o Santos entrou no modo economia de energia. Sem se expor, a equipe permitiu o avanço dos visitantes. A primeira vez que o goleiro Vanderlei trabalhou foi aos 30 minutos, espalmando um chute de longe de Daniel Penha.

Prejuízo triplo

Aos 34 minutos, Zeca pisou por trás de Álvaro dentro da área. O juiz ignorou o lance e mandou seguir. Revoltado com a decisão, o arqueiro Rafael Santos reclamou muito e saiu debaixo das traves para reclamar com o árbitro, que o amarelou.

Álvaro ficou mais um pouco em campo e ainda puxou um contragolpe aos 37 minutos, no entanto, caiu no chão com muitas dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda na primeira etapa. Ítalo veio para seu lugar.

Calibrem os pés!

O time carioca foi abaixando o ritmo depois da vantagem. O Confiança só não foi para os vestiários com o empate Gustavo Ramos, livre dentro da área, pegou torto na bola e isolou após bela jogada de Neto Berola. "A bola veio muito rápida na pequena área, na hora que no pisei o pé de apoio, ela bateu e não tive como pegar certo na bola", justificou o atacante, ao Premiere, no término da primeira etapa.

O dia não era mesmo dos atacantes. Figueiredo ajeitou a bola e deixou no pé de Cano para ampliar o marcador no começo do segundo tempo. O artilheiro dos mandantes, contudo, ajeitou na marca do pênalti, mas colocou muita força e mandou a bola por cima da meta.

Sobrou vontade, faltou capricho

Depois de 15 minutos de pouco futebol em São Januário, o técnico Marcelo Cabo colocou Renan Areias e Robinho e mandou o Confiança para o ataque. Os visitantes tentaram pressionar e até conseguiram boas jogadas, como lance com Neto Berola, aos 20. No entanto, as conclusões não eram em gol, fazendo Vanderlei ser pouco exigido.

O Confiança não desistiu de buscar o empate, porém não tinha recursos suficientes para isso. O cansaço foi chegando - de ambos os lados - e o confronto esfriou, acompanhando o entardecer.

Figueiredo se salva

O atacante vascaíno foi o melhor em campo. Entrou no segundo tempo e melhorou a equipe, que conseguiu criar mais por sua causa. O jogador se aproximou de Cano e deu opções para que o goleador da equipe não ficasse sobrecarregado. Um dos poucos que se salvou na tarde deste sábado.

*

Confiança: Rafael Santos, Marcelinho, Nirley, Victor Sallinas e João Paulo; Gilberto (Bruno Sena), Álvaro (Ítalo) e Daniel Penha (Renan Areias); Gustavo Ramos (Robinho), Neto Berola e Hernanes (Alex Henrique). Técnico: Rodrigo Santana.

Vasco: Vanderlei, Léo Matos Ernando, Leandro Castan e Zeca; Michel (Figueiredo), Andrey (Miranda), MT (Arthur) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Gabriel Pec (Caio Lopes) e Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

Ficha técnica

VASCO 1 x 0 CONFIANÇA

Data: 03/07/2021

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

Hora: 16h30 (de Brasília);

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF);

Auxiliares: Kleber Alves Ribeiro (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF).

Gols: MT, aos 13' do primeiro tempo (VAS);

Cartões amarelos: MT e Zeca (VAS); Rafael Santos, Gustavo Ramos e Nirley (CON).