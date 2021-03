Vasco aposta em reforços para desencantar contra o Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda sem vencer na temporada de 2021, mas aliviado pela recente classificação na Copa do Brasil, o Vasco tenta romper o jejum em duelo com o Botafogo às 18h deste domingo (21), pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Até aqui, os vascaínos somaram uma derrota e dois empates, além do 1 a 1 com a Caldense na quinta (18), que garantiu a ida à segunda fase do mata-mata nacional. Serviu de alento na partida, além da vaga e da premiação recebida, a atuação dos reforços Zeca e Marquinhos Gabriel.

O lateral fez a estreia com a camisa da equipe de São Januário no duelo com a Caldense e foi o jogador com mais passes certos, com 51 dos 55 toques realizados, segundo dados do Footstats, site especializado em estatísticas. Além disso, foi o jogador de linha com mais posse de bola.

Já o meia, que foi titular pela primeira vez, se tornou o herói da classificação. Marquinhos foi o autor do gol do Vasco ainda no primeiro tempo, abrindo o placar, que se tornou essencial para que a delegação voltasse ao Rio de Janeiro com a vaga.

Os dois jogadores ainda buscam a forma física ideal e, por isso, foram substituídos no segundo tempo da partida. No entanto, o tempo em campo foi o bastante para gerar expectativa de que a equipe conquiste sua primeira vitória justamente diante de um rival que está invicto na temporada.

O Botafogo vem de dois empates e duas vitórias, sendo a mais recente uma goleada por 5 a 0 sobre o Moto Club, também pela Copa do Brasil. Apesar do embalo e do momento do rival, o time alvinegro projeta um jogo duro, segundo o volante Matheus Frizzo, recém-contratado.

"É um jogo grande. O Vasco é uma grande equipe. Os times estão começando agora, quando chega no jogo, iguala tudo. Fico ansioso por ser meu primeiro clássico. Botafogo tem que jogar aguerrido, buscando a vitória o tempo todo. É muito importante essa vitória para o nosso campeonato", disse.

Os botafoguenses iniciaram a rodada na quarta posição, com cinco pontos, a dois do Volta Redonda, que liderava até então. Já o Vasco era o vice-lanterna, com só um ponto somado, empatado nesse quesito com o último colocado na ocasião, o Macaé.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (21)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Transmissão: SporTV (exceto p/ RJ) e Premiere