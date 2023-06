Vasco anuncia a contratação do zagueiro Maicon, ex-Santos

Maicon começou a carreira no Cruzeiro e tem passagens pelo São Paulo e Santos, além do Porto, de Portugal, Galatasaray, da Turquia, e Al Nassr, da Arábia Saudita.

Maicon esteve no Luso-Brasileiro na última segunda-feira e acompanhou a vitória do Vasco sobre o Cuiabá.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), a contratação do zagueiro Maicon, que estava no Santos.

