Vasco anuncia a contratação do argentino Gabriel Carabajal

A partir de agora, o Vasco encerra a busca por reforços e não vai mais contratar nesta janela. No total, com a chegada de Carabajal, foram 16 reforços: Pedro Raul, Léo, Lucas Piton, De Lucca, Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo Jardim, Jair, Capasso, Ivan, Andrey, Orellano, Paulo Henrique, Rwan Cruz e Mateus Cocão.

O argentino, de 31 anos, foi emprestado pelo Santos até dezembro. O clube carioca tem a opção de compra no fim do ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.