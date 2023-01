Vasco anuncia contratação de Robson Bambu por empréstimo

Além de Robson Bambu, o Vasco já anunciou o atacante Pedro Raul, o volante De Lucca, o zagueiro Léo e o lateral-esquerdo Lucas Piton. Luca Orellano, do Vélez, já tem acordo com o clube e pode ser anunciado a qualquer momento.

Natural de São Vicente (SP), Robson iniciou a carreira nas categorias de base do Santos, onde acabou se profissionalizando em 2018. No ano seguinte, foi para o Athletico-PR, conquistou o título da Copa do Brasil em 2019.

