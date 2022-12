Vasco anuncia contratação de Léo Pelé, terceiro reforço para 2023

No Tricolor Paulista, jogou por quatro temporadas e mais de 150 jogos e passou a atuar também como zagueiro, sendo importante na conquista do título paulista de 2021.

Em 2018, jogou pelo Bahia e chamou a atenção do São Paulo, que o contratou no fim da temporada.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Léo iniciou a carreira profissional no Fluminense, em 2016, após passagem de destaque pelas categorias de base.

Em seu Instagram, Léo Pelé se despediu e agradeceu ao São Paulo. "Feliz por ter representado uma equipe de tamanha importância no cenário do futebol, assim como sua torcida".

SÃO PAUL0/SP - O Vasco anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro e lateral-esquerdo Léo Pelé, que jogou no São Paulo por quatro temporadas. O vínculo do jogador de 26 anos com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025.

