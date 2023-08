Varela quer jogar e pode usar máscara; Opção no Fla não atua há 155 dias

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-direito Varela passará por uma reavaliação antes do duelo entre Flamengo e Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, para saber se terá condições de atuar.

O uruguaio teve uma fratura no nariz após soco de Gerson, em briga no treino desta terça-feira (15). Opção no setor, Matheuzinho não atua desde a semifinal do Carioca.

O QUE ACONTECEU

O uruguaio vinha treinando como titular, uma vez que Wesley está suspenso para o confronto com o time tricolor gaúcho, nesta quarta-feira (16), no Maracanã.

A fratura foi confirmada após exames médicos durante a tarde, mas Varela demonstrou vontade de ir a campo.

A situação, porém, não é simples. Há a possibilidade dele atuar com uma máscara para proteger o local.

Um ponto que pesa na avaliação é a situação de Matheuzinho, que é opção para a ala direita.

O camisa 34 não atua desde o dia 13 de março, no clássico com o Vasco válido pela semi do Estadual. Na ocasião, ele sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda.