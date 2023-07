VAR anula dois, e Fluminense e Flamengo empatam sem gols pelo Brasileirão

Fluminense e Flamengo empataram sem gols neste domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca ainda teve dois gols anulados pelo árbitro de vídeo.

Com o empate, o Fluminense cai para a 5ª posição do Brasileirão com 25 pontos. Já o Flamengo se mantém na vice-liderança da competição com 27 pontos.

O Fluminense volta a campo apenas na próxima segunda-feira (24), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 16ª rodada do nacional. O Flamengo retorna aos gramados no sábado (22), às 16h (de Brasília), para receber o América-MG, no Maracanã, também pela 16ª rodada do Brasileirão.