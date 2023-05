Valencia diz ter identificado um torcedor que fez gestos racistas contra Vinicius Junior

O Valencia afirma que esses torcedores serão proibidos de entrar no estádio Mestalla pelo resto da vida e vai colaborar com a polícia para possíveis consequência criminais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Valencia anunciou ter identificado um torcedor que fez gestos racistas contra o atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid. O clube também afirma estar analisando todas as imagens disponíveis e "trabalhando com a maior velocidade possível" para esclarecer o caso.

