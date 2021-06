Uruguai derrota Bolívia e avança às quartas de final da Copa América

A classificação do Uruguai foi obtida em uma vitória tranquila, que poderia ter sido traduzida em um placar maior. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta cruzou, e Quinteros marcou contra. Aos 34 da etapa final, Cavani recebeu de Facundo Torres e fechou o placar.

A fase de grupos vai ser concluída na próxima segunda-feira (28). As quartas de final serão realizadas na sexta (2) e no sábado (3) seguintes. Nenhum dos confrontos está definido, ainda que o Brasil esteja garantido como o líder de sua chave.

Quatro dos cinco times de cada chave disputarão os mata-matas. No Grupo A, estão classificados Argentina, Chile e Uruguai. No Grupo B, já têm presença assegurada na etapa derradeira da competição Brasil e Colômbia.

