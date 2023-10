Urucurituba e Tefé fazem grande final da Copa da Floresta

Manaus/AM - A grande decisão da Copa da Floresta está definida! Dona da melhor campanha da competição, Urucurituba fará a final em casa, diante de Tefé, que garantiu vaga ao vencer Lábrea por 3 a 1, nessa quarta-feira (5), no estádio Gilbertão, em Manacapuru. Já a classificação da seleção da Terra do Cacau foi confirmada após a vitória de Urucará sobre São Paulo de Olivença por 4 a 3.

A seleção urucuritubense chegou à final após uma vitória, um empate, consequentemente, quatro pontos somados na semifinal e a liderança da chave A. Por sua vez, os tefeenses carimbaram sua presença na decisão com uma campanha idêntica e o primeiro lugar da chave B.

São Paulo de Olivença 3 x 4 Urucará

Mesmo já sem pretensões na competição, Urucará abriu o placar ainda aos cinco minutos. Pacuzinho recebeu pelo meio, deixou a marcação pra trás e finalizou na direção do gol, o goleiro fez a defesa e no rebote, o camisa 10 encheu o pé para vencer o arqueiro e colocar o 1 a 0 no placar.

Aos 18 minutos, seleção urucaraense amplicou a vantagem, com Jeanzinho, que recebeu passe açucarado e completou de primeira no canto esquerdo. Em desvantagem e precisando do resultado positivo para se classificar, São Paulo de Olivença descontou aos 21 minutos, quando Netinho converteu cobrança de pênalti.

Após o intervalo, a seleção paulivense chegou ao empate logo aos três minutos, quando Pio recebeu pela esquerda e deu um leve toque na bola para colocar o 2 a 2 no placar. E aos 25 minutos, veio a virada. Carlinhos aproveitou bola sobrada na entrada da área, emendou de primeira no canto do goleiro e fez o 3 a 2.

Porém, em contra-ataque pela direita, Wellerson recebeu no meio da área e empatou para Urucará, já aos 38 minutos. E aos 43, ainda deu tempo da virada. Novo contra-ataque em velocidade, Pacuzinho saiu cara a cara com o goleiro, não perdoou e colocou o 4 a 3 no placar.

Lábrea 1 x 3 Tefé

Precisando da vitória para se classificar, Tefé foi pra cima e abriu o placar aos 25 minutos, quando Brayer converteu cobrança de pênalti. Nove minutos depois, novamente Brayer ampliou a vantagem para a seleção tefeense. Boizinho recebeu ótimo passe e rolou para o camisa 7 só empurrar para o fundo do gol.

E já aos 43 ao minutos, Boizinho foi de garçom a artilheiro, quando recebeu livre na direita e na cara do gol, deu um leve toque para colocar o 3 a 0 no placar. Após o intervalo, Lábrea conseguiu diminuir a desvantagem aos 25 minutos, quando Wellinton acertou um belo chute de fora da área e venceu o goleiro tefeense.

Trajetórias até a decisão

Campeã da sede 5, em Maués, Urucurituba chegou à semifinal da Copa Floresta com 100% de aproveitamento. Na fase classificatória, foram três vitórias em três jogos, além de sete gols marcados e apenas dois sofridos. Com isso, a seleção da Terra do Cacau somou 13 pontos, fechou as fases classificatórias com a melhor campanha, o que garantiu aos urucuritubenses a vantagem de fazer a grande final em casa.

Para chegar até a semifinal da maior competição não profissional da Região Norte do país, Tefé foi campeã da sede 2, em Alvarães. Na fase classificatória, a equipe obteve uma vitória e dois empates. Na classificação geral, a equipe tefeense somou nove pontos.

