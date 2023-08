Urucará goleia Presidente Figueiredo no primeiro duelo da Copa da Floresta

Manaus/AM - Pelo primeiro jogo da competição, a Seleção de Urucará goleou a anfitriã do grupo 01, Seleção de Presidente Figueiredo, por 6 a 1, no Centro de Treinamento da Jayoro, na tarde dessa quarta-feira (16).

Empurrada pela torcida local, a seleção figueiredense partiu para cima do time urucaraense no início da partida. O camisa 10 de Presidente Figueiredo, Fabrício, fez a jogada e foi derrubado na área. Ele mesmo foi para a cobrança e marcou o histórico primeiro gol da Copa da Floresta, aos seis minutos. O time de Urucará não se abateu e, três minutos depois, deixou tudo igual, com Pacu. Depois, as equipes alternaram chances de gol. O camisa 7 de Urucará, Zé Café, acertou a trave.

Na sequência, o próprio Zé Café avançou pela esquerda, entrou na área e bateu no canto de Antônio, aos 30. Em jogada parecida, aos 43, de novo, Zé Café, ampliou o placar. Na volta do intervalo, a seleção urucaraense se mostrou mais efetiva nos ataques. Moral, aos 11, fez o quarto, em toque por cobertura. Jean, o jogador mais novo do elenco, com 16 anos, fez o quinto. No último lance do jogo, Cabeludo balançou as redes, após marcação de penalidade máxima.

Com informações da assessoria