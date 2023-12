Urawa Reds x Manchester City: saiba onde assistir e possíveis escalações

Nesta terça-feira (19), acontece o duelo entre Urawa Reds x Manchester City, válido pela semifinal do Mundial de Clubes. A bola rola no King Abdullah Sports City, em Jidá, às 15h (horário de Brasília). O confronto opõe o campeão europeu Manchester City e o Urawa Reds, atual campeão da Champions Asiática.

Saiba agora algumas curiosidades da partida:

O Urawa Reds eliminou o León por 1 a 0, nas quartas de final do Mundial de Clubes; Esta será a estreia do clube azul de Manchester no Mundial; Este será o primeiro confronto oficial entre ambas as equipes na história; Em caso de empate no tempo regulamentar, teremos prorrogação, se o empate persistir, é de meu agrado informá-los que teremos decisões por pênaltis; O vencedor enfrentará Fluminense ou Al-Ahly na final do campeonato Mundial.

O jogo entre Urawa Reds x Manchester City terá transmissão ao vivo para todo Brasil em TV aberta pela Globo, no YouTube no canal Cazé TV, e via streaming no Globoplay e Fifa+.

Escalação do Urawa Reds

Provável escalação do Urawa Reds: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Höibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Punya; Koizumi e Kanté. Técnico: Maciej Skorza.

Escalação do Manchester City

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Gvardiol; Rico Lewis, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish e Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.